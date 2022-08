Strafanzeige gegen Landrat

Von: Andrea Gräpel

Vor dem Biotop (der Hang links im Bild) hat sich eine große Wasserpfütze gebildet. Bürger befürchten, dass der Landkreis ein Austrocknen des Biotops in Kauf nimmt. © Andrea Gräpel

Nach all den Querelen im Vorfeld des Gymnasium-Baus in Herrsching war es eine Frage der Zeit, wann sich die ersten Kritiker wieder zu Wort melden. Karl-Heinz Wirth macht dies nun mit einer Strafanzeige gegen den Landrat.

Herrsching – Karl-Heinz Wirth hat eine ganze Fotoserie zu Hause, die den Fortschritt auf der Baustelle für das Gymnasium in Mühlfeld seit April dokumentiert. Seitdem wird dort gebaggert, gegraben und Erdreich verschoben. Wirths Augenmerk liegt auf dem Erhalt des restlichen Biotops, denn wie berichtet musste eine Teilfläche weichen, darüber hinaus wurden wegen des Eschentriebsterbens bereits im Februar vergangenen Jahres zahlreiche Bäume gefällt. Wirth wirft dem Landratsamt nun die Zerstörung des verbliebenen Biotop-Bestandes vor. Er hat deswegen bei der Staatsanwaltschaft München II Strafanzeige gegen Landrat Stefan Frey gestellt. Das Landratsamt versichert, es laufe alles nach Plan.

„Durch die Entfernung eines Lehmschlags fließt Wasser in die Baustelle“, lautet Wirths Vorwurf. Er ist kein direkter Anlieger, wohnt aber in der nahen Umgebung an der Strittholzstraße. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur berichtet er, dass ihm das Wasser aufgefallen sei, obwohl es viele Wochen nicht geregnet habe. „Trotzdem hat sich Wasser angesammelt.“ Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt habe das ihm gegenüber nicht in Abrede gestellt. Dabei war zum Schutz des Biotops eine dicke Mauer gesetzt worden, um genau dies zu verhindern.

Wirth wirft dem Landkreis als Bauherrn nun vor, das Biotop nicht ausreichend zu schützen, im Gegenteil, es „grob fahrlässig zu zerstören“. Er sagt: „Derartige Eingriffe sind strafbar.“ Seit April flössen große Mengen Wasser aus dem Biotop in die Baustelle. „Die wissen das, aber sie kriegen es nicht in den Griff. Wie dieses Gebäude jemals auf trockenem Fuß stehen soll, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich funktioniert das erst, wenn das Biotop trocken liegt.“ Im Grunde wolle er nur eines: „Dass jemand konkret etwas tut.“

Durch die Untere Naturschutzbehörde wurde Wirth am 9. August versichert, dass eine Umweltbaubegleitung die Überwachung aller Auflagen garantiere und der entfernte Lehmschlag wieder eingebaut und eine Drainage mit Drosseleinrichtung eingebaut werde, um das Problem zu beheben.

Ein große, grünfarbene Pfütze füllte auch gestern eine Fläche direkt vor der Schutzmauer. Ein Bagger grub einen Graben, offensichtlich, damit sich das Wasser besser auf die weitere Fläche verteilt und versickert. Der Feuchtgehalt des Biotops selbst ist mit dem Auge nicht zu erkennen. Wasser stand dort auch vorher selten, aber der Stand werde über drei Pegel überwacht, erläuterte die Untere Naturschutzbehörde Wirth gegenüber.

Auffallend ist abgesehen davon die Entsorgung von Gartenabfällen entlang der Panoramastraße. Offenbar ist dies schon lange Praxis. „Erlaubt ist das nicht“, sagt Bürgermeister Christian Schiller. Ganz anders als die Zerstörung des Biotops hätten die Anlieger dies aber noch nicht beklagt. Schiller war auch schon ins Visier von Wirth geraten. Der Bürger hatte sein Rederecht in der im März auch online übertragenen Bürgerversammlung über eine Dienstaufsichtsbeschwerde erlangen wollen, was nicht nötig gewesen wäre. Anfang dieses Monats sollte laut Schiller eine weitere Beschwerde folgen. Wirth mache die Gemeinde dafür verantwortlich, in Zusammenhang mit der Kienbach-Verschmutzung untätig zu sein. „Wir sind da aber gar nicht zuständig“, sagt Schiller. Die Beschwerde sei deshalb auch nicht zugelassen worden.

Zum Eingang der nun laufenden Strafanzeige kann Oberstaatsanwältin Andrea Grabe nichts sagen. Das Landratsamt ist spätestens durch Presseanfragen allerdings darüber informiert, Wirth hatte sie der Behörde auch angekündigt. „Die Maßnahmen vor Ort werden naturschutzfachlich durch ein dafür beauftragtes Büro überwacht und kontrolliert, das im Bedarfsfall auch gegenüber der Baufirma eine Anpassung der Maßnahmen veranlasst“, schreibt Sprecherin Barbara Beck in einer ersten Stellungnahme, in der sie auch versichert, dass der Landkreis als Bauherr in engem Austausch mit den dafür beauftragten Fachplanern und Objektüberwachern sei. Ergänzend fügt sie hinzu, dass Maßnahmen in Bezug auf das Biotop in der geltenden Baugenehmigung berücksichtigt worden seien.

„Es ergeben sich daher aus unserer Sicht derzeit keine Hinweise darauf, dass es sich bei den Ereignissen nicht um prognostizierte Einwirkungen der Baumaßnahme handelt. Sollte es zu Abweichungen kommen und ein Handlungsbedarf bestehen, ist ein Einschreiten durch das mit der Bauüberwachung beauftragte Büro geplant“, so Beck.