Großes Interesse an Balkonkraftwerken

Von: Laura Forster

Teilen

Freuten sich über das große Interesse der Veranstaltung „Solarstrom für alle!“ (v.l.): Der Generalbevollmächtigter der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, Cyrus Ahari, Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer, Gerd Mulert von der Energie-Genossenschaft Fünfseenland, Annette von Nordeck von der gwt und Manuela Seeholzer von der VR Bank. © Jaksch

Viele Menschen haben großes Interesse an PV-Kleinkraftwerken für Balkon und Dach. Das hat eine Veranstaltung in Herrsching gezeigt.

Herrsching – Wie groß das Interesse am Thema PV-Kleinkraftwerk, auch Balkonkraftwerk oder Mini-PV-Anlage genannt, bei den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Starnberg ist, hat die Veranstaltung „Solarstrom für alle!“ der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg gezeigt. Mehr als hundert Besucher waren am Donnerstagabend in den Veranstaltungssaal nach Herrsching gekommen. „Wir sind überwältigt“, sagte Organisatorin Manuela Seeholzer. „Ich bin ganz geflasht. Das ist ja fast wie im Stadion“, ergänzte der Generalbevollmächtigter der Bank, Cyrus Ahari.

Die Frage von Josefine Anderer, der Klimaschutzmanagerin beim Landratsamt und Moderatorin des Abends, nach Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Eigentums- oder Mietwohnung beantworteten die Anwesenden recht ausgeglichen. Der größte Teil der Zuhörer hatte jedoch eine eigene Immobilie, was die Installation eines PV-Kleinkraftwerks deutlich vereinfacht, wie Gerd Mulert von der Energie-Genossenschaft Fünfseenland erklärte.

Die Initiative, die vor elf Jahren gegründet wurde und mittlerweile mehr als 500 Mitglieder hat, hat sich die Energiewende im Landkreis zum Ziel gesetzt. „Das gelingt uns auch ganz gut“, sagte Mulert. Neben Energieberatungen, E-Carsharing mit Ladesäulen und Nahwärmenetz bietet die Genossenschaft auch Mini-PV-Anlagen an. „Es gibt viele Vorteile“, sagte Mulert. „Die PV-Kleinkraftwerke sind eine sehr gute Kapitalanlage und wirtschaftlicher als noch vor einigen Jahren.“ Außerdem seien der Aufbau und die Installation deutlich einfacher als bei einer großen PV-Anlage. „Man braucht nur ein Modul, einen Wechselrichter, einen Schuko-Stecker und eine Steckdose.“

Pro Haushalt sind zwei Solarmodule, die eine Größe von rund 1,85 Meter auf 1,05 Meter haben, mit jeweils höchstens 600 Watt erlaubt. Die Kosten liegen bei rund 1000 Euro für zwei Module. Die Montage der Mini-PV-Anlage am Balkon, an der Fassade, auf der Terrasse, im Garten, am Gartenhäuschen, auf dem Carport oder dem Garagendach kann mit etwas handwerklichem Geschick selbst übernommen oder beim Verkäufer hinzugebucht werden. „Der Besuch eines Elektrikers ist in der Regel nicht nötig“, sagte Mulert. Auch die Bürokratie halte sich in Grenzen. Neben einem Schreiben an den Netzbetreiber ist eine Anmeldung beim Marktstammdatenregister erforderlich.

Sobald der Stecker der Mini-PV-Anlage in der Steckdose ist, wird der Solarstrom in das Hausstromnetz eingespeist und sofort von Kühlschrank, Router oder Deckenlampe verwendet. Ein großer Unterschied zu herkömmlichen PV-Anlagen: Der Strom, der nicht gleich genutzt werden kann und ins Netz geht, wird nicht vergütet. „Das kommt aber sehr selten vor, da man fast rund um die Uhr Strom verbraucht“, so Mulert. Laut Christian Ofenheusle, Gründer von „EmpowerSource“, können bis zu 20 Prozent des Stromverbrauchs durch eine Mini-PV-Anlage gedeckt werden. „Nach vier bis sieben Jahren hat sich das PV-Kleinkraftwerk refinanziert“, sagte er.

Weitere Infos

gibt es unter www.eg-5-seen.de oder (0 8152) 9 99 72 64.

(mm)