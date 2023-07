Sturmschäden: „Lebensgefahr“ an Herrschinger Ammersee-Promenade

Von: Peter Schiebel

Im nördlichen Teil der Seepromenade in Herrsching werden nach wie vor die Folgen des Orkans beseitigt. Problem: Weil Unbefugte die Absperrungen beiseite geschoben haben, kommen immer wieder Passanten in den Bereich. © Jaksch

Die Sturmschäden sind in Herrsching noch an vielen Stellen sichtbar. Bis mindestens Montag ist der nördliche Teil der Seepromenade zwischen der Löwin im Bereich Hechendorfer Straße/Rieder Straße und dem Kreuz gesperrt. Dort bestehe nach wie vor Lebensgefahr, warnt die Gemeinde.

Herrsching – Herrschings Bürgermeister Christian Schiller und Bauhofleiter Josef Mörtl warnen weiter davor, die nördliche Seepromenade zu betreten. „Es besteht Lebensgefahr“, sagten beide am Freitag im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Es sei nach wie vor nicht auszuschließen, dass noch Bäume umkippen oder große Äste herunterfallen und Menschen deswegen zu Schaden kommen. Mindestens bis Montag ist der Bereich auch abgesperrt. Denn noch längst nicht sind alle Schäden behoben, die der Orkan Mitte der Woche am Ammersee angerichtet hat.

Allerdings standen die Schilder am Freitag nicht lange so, wie sie hätten stehen sollen. Bereits zur Mittagszeit hatten Unbekannte sie zur Seite geschoben, was bei den Verantwortlichen Kopfschütteln auslöste.

Schiller schätzt, dass bei dem Sturm bis Windstärke zwölf im gesamten Gemeindegebiet rund hundert Bäume umgestürzt sind oder aufgrund erlittener Schäden gefällt werden müssen – allein auf Gemeindegrund. In der Nacht zum Mittwoch hätten acht Mann des Bauhofs zusammen mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr bis 4.30 Uhr in der Früh bereits an der Beseitigung der Schäden gearbeitet, schildert Josef Mörtl und ist stolz auf seine Mannschaft, die auch am Donnerstag und Freitag damit beschäftigt war. Seitdem seien auch noch drei Fachfirmen im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen und die Bäume zu kontrollieren und zu pflegen. Bis in die kommende Woche hinein dürften die Fachleute an der Seepromenade, in Widdersberg und an anderen Stellen im Gemeindegebiet noch beschäftigt sein. Immerhin: „Im Kurpark sind wir fertig“, sagt Christian Schiller.

Sturmschäden-Holz wird zu Hackschnitzeln

Der Windbruch werde mit Rückefahrzeugen abtransportiert, erklärt Bauhofleiter Mörtl. Das Holz werde zunächst auf einer gemeindeeigenen Wiese in Widdersberg und bei der Firma Zerhoch in Frieding zwischengelagert. Aus ihm sollen danach Hackschnitzel gemacht werden, erklärt Mörtl. Brennholz zum Verkauf sei nicht geplant.

Wie wichtig es ist, dass die Menschen sich an die Absperrungen halten und unter Bäumen Vorsicht walten lassen, verdeutlicht Christian Schiller anhand dieser Meldung: Noch am Donnerstag sei an der Rehmstraße ganz im Osten Herrschings ein Baum umgefallen, sagt er. Und der Bürgermeister hat noch einen Warnhinweis. Einige Passanten, zum Teil sogar mit Kindern, würden in unmittelbarer Nähe der eingesetzten Hubarbeitsbühnen stehen bleiben und den Baumpflegern bei deren Arbeit zuschauen. Das sei zwar interessant, aber auch aus sicherer Entfernung zu beobachten. „Wir wollen wirklich nicht, dass irgendjemand zu Schaden kommt.“