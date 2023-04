Tagespflege-Angebot greifbar nah

Das BRK Starnberg freut sich über zwei Optionen für seine Rettungswache in Herrsching. Sollte die Finanzierung gelingen, könnte schon 2024 ein Rot-Kreuz-Zentrum mit Tages- und ambulanter Pflege eröffnet werden.

Herrsching – Aktuell wird noch in Containern improvisiert am BRK-Rettungswachen-Standort an der Gewerbestraße in Herrsching. Das könnte sich aber schnell ändern, denn BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang kann sich über zwei aussichtsreiche Optionen freuen. Die eine ist das neue Klinikum. Der Planvorstellung am vergangenen Montag nach zu urteilen, ist dort auch eine Rettungswache vorgesehen. Aber bis zur Fertigstellung des neuen Klinikums werden noch einige Jahre ins Land ziehen. Die Rettungswache bräuchte schon jetzt dringend ein Dach über dem Kopf. Die zweite Option, die sich nun auftut, gefiele deshalb nicht nur Lang, sondern auch der Gemeinde Herrsching gut. Denn sie könnte schon im kommenden Jahr umgesetzt werden und böte darüber hinaus Platz für eine Tages- und für eine ambulante Pflege – an der Gewerbestraße und in Sichtweite zum neuen Klinik-Standort. Schon beim Umzug an die Gewerbestraße vor zwei Jahren hatte sich Lang ein Rot-Kreuz-Zentrum gewünscht.

Der Geschäftsführer will sich zwar nicht zu früh freuen – aber einen Investor für die schnellere Option habe das BRK schon gefunden, sagt er auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Lang nennt keine Adressen, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass das BRK in Gesprächen mit der Asto-Gruppe über ihren geplanten „Campus Verde“ im Herrschinger Gewerbegebiet (wir berichteten) ist. Der Asto-Gruppe gehören dort Grundstücke und Gebäude.

Lang spricht von einer Kombi-Lösung in einem bestehenden Gebäude, das umgebaut werden müsste. Im unteren Geschoss gebe es dort Möglichkeiten für den Rettungswagen sowie für ein oder zwei Fahrzeuge des Katastrophenschutzes. Im Obergeschoss wäre Platz für eine in Herrsching längst notwendige Tagespflege und auch für die ambulante Pflege. „Die brauchen mehr Platz“, sagt Lang. Derzeit ist die BRK-Sozialstation in einem Ladenlokal an der Straße Zum Landungssteg untergebracht. Zwei Büroräume und ein Lehrsaal seien in dem Gebäude im Gewerbegebiet darüber hinaus möglich, verrät er.

Aktuell laufe die Vorprüfung von Gebäudesubstanz und Kostenumfang für die notwendigen Umbaumaßnahmen, sagt Lang. „In drei bis sechs Monaten werden wir genau wissen, ob es funktioniert.“ Weil bei dieser Option „nur“ umgebaut werden müsste, wäre sie ihm natürlich lieb. Die Gemeinde habe für die Nutzungsänderung bereits grünes Licht gegeben, der Bebauungsplan gebe dies her.

Entsprechend freut sich auch Herrschings Bürgermeister Christian Schiller. „Das wäre natürlich ein Durchbruch“, sagt er. Eine Tagespflege ist in der Ammerseegemeinde dringend notwendig. Er sei mit Lang „dauernd“ im Gespräch gewesen. Immer wieder gab es auch entsprechende Nachfragen aus dem Gemeinderat, vom Seniorenbeirat und von Bürgern. Alle würden sich freuen, wenn sich da eine Lösung auftäte, weiß Schiller.