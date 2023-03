Tagungshotel wird Gästehaus Seespitz

Von: Andrea Gräpel

Seit Beginn des Jahres ist Felix Schuck Pächter des der SVG gehörenden Tagungshotels am Ortseingang von Herrsching, direkt an der Promenade. Es ist eine Ergänzung zum Restaurant Seespitz, das er mit Andreas Stäblein führt. © Andrea Jaksch

SVG verpachtet Gästehaus an Seespitz-Mitbetreiber Felix Schuck.

Herrsching – Sie hatten im März 2020 gerade alles herausgerissen und wollten am 1. April eröffnen, dann kam Corona: Felix Schuck und Andreas Stäblein hatten sich bei der Eröffnung des Restaurant Seespitz in Herrsching einiges vorgenommen und wurden gleich zu Beginn mit voller Wucht ausgebremst. Trotzdem haben es die neuen Pächter des Herrschinger Lokals dank Lage am See und Außenterrasse allen Lockdowns und Schutzmaßnahmen zum Trotz geschafft. So gut, dass sich Felix Schuck einen Schritt weiter traute. Im Januar dieses Jahres übernahm er als Pächter das SVG Gästehaus an der Mühlfelder Straße im laufenden Betrieb. Die Veränderung ist sichtbar: Statt SVG trägt das Gästehaus nun ebenfalls den Namen „Seespitz“.

Die Straßenverkehrsgenossenschaft (SVG) hatte das Hotel garni einst für eigene Zwecke erworben, ein Gästehaus daraus gemacht und hat ein Tagungsgebäude errichtet mit großem Tagungsraum und zusätzlich vier Zimmern. Das Gästehaus hat damit mittlerweile 17 Zimmer, darunter drei Appartements und zwei Suiten. Ein weiteres Zimmer unterm Dach werde aktuell wieder hergerichtet, so Schuck. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Balkon und Blick auf den See. „Das ist ziemlich einzigartig in Herrsching“, freut sich der neue Gästehaus-Betreiber Felix Schuck (41).

Seit eineinhalb Jahren sei Schuck mit dem Chef der SVG, mit Michael Dietzel, in Kontakt gewesen. Denn für die SVG war es schwer, die erst im vergangenen Mai fertiggestellten Tagungsräume ohne Restaurant zu versorgen. Die Zusammenarbeit der Nachbarn lag also auf der Hand. „Während dieser Zusammenarbeit wurden viele Gespräche geführt“, sagt Schuck. Und schließlich übernahm er als Pächter das Gästehaus, bleibt mit Andreas Stäblein auch weiter Pächter des Restaurants. Die beiden ergänzen sich als Gastronomen seit fast einem Jahrzehnt – Stäblein für das operative Geschäft und Schuck für die Administration. Das komme ihm im Gästehaus entgegen.

Schuck freut sich über diese „gute, optimale Ergänzung. Die Tagungsräume werden sehr, sehr gut angenommen.“ Auch deshalb, weil die SVG viele Veranstaltungen bedient. „Davon profitieren wir natürlich. Die sind jetzt unsere Gäste.“ Und das Gästehaus profitiere auch vom Restaurant gleich nebenan und umgekehrt.

Im neuen Tagungskomplex ist außer den vier neuen Zimmern ein großer Tagungsraum mit großer Fensterfront zum See für bis zu 30 Personen und mit modernster Tagungstechnik untergebracht. Mit einer Trennwand kann ein kleinerer Raum für Besprechungen abgeteilt werden. Zur technischen Ausstattung gehört ein 85-Zoll-Multimedia-Screen für Videokonferenzen ebenso wie Whiteboards.

Felix Schuck ist glücklich. Und der Außenstehende könnte meinen, es füge sich zusammen, was zusammengehört. Mehr Informationen über das Gästehaus Seespitz und seine Angebote finden sich im Internet unter der Adresse www.seespitz-gaestehaus.de.