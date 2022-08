Tauchen für die letzte Ehre: Wenn Ehrenamtliche Leichen aus Seen bergen müssen

Von: Tobias Gmach

Ein großes Taucheraufgebot suchte am Freitag nach der verunglückten 16-Jährigen im Ammersee. © Kreiswasserwacht Landsberg

Der Tod der 16-jährigen Stand-up-Paddlerin im Ammersee ist nur das aktuellste Beispiel: Immer wieder müssen ehrenamtliche Einsatzkräfte Leichen suchen und aus den Seen des Landkreises bergen. Zwei Taucher und ein Einsatzleiter erzählen, wie sie damit umgehen.

Landkreis – Vor 16 Jahren schloss Thomas Eder die Ausbildung zum Rettungstaucher erfolgreich ab. Und vor 16 Jahren wurde das Mädchen geboren, das Eder am Sonntagnachmittag mit seinen Kollegen der Wasserwacht Schondorf tot aus dem Ammersee bergen musste. Aus elf Metern Tiefe. Die Nichtschwimmerin war am Freitagabend auf Höhe Eching von einem Stand-up-Board gefallen und ertrunken. Die psychischen Folgen für ihre Familie stehen in keinem Verhältnis – doch auch für Rettungskräfte wie Thomas Eder, einen gestandenen Metzgermeister und Familienvater, ist die direkte Begegnung mit dem Tod eine Extremsituation. Die 16-Jährige war nicht seine erste Leiche, es waren schon mehrere. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr holte Eder einen 63-jährigen Mann bei Buch an die Oberfläche des Ammersees. „Du kannst das noch so oft erlebt haben, es fühlt sich immer wieder komisch an“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Ihm tue es gut, mit vertrauten Menschen über den Vorfall zu sprechen, sagt Eder – etwa über das merkwürdige Gefühl, wenn man einen leblosen Arm im Wasser anpackt. „Das klingt saublöd: Aber je älter die Personen sind, umso leichter ist es. Ich habe selbst eine elfjährige Tochter, die zum Schwimmen in den See geht“, sagt er. Das verunglückte Mädchen sei von der Spezialfirma, die den Körper geortet hatte, gut per Boje markiert gewesen. Eder und zwei weitere Taucher fanden es schnell, die eigentliche Bergung sei der kürzeste Part des Einsatzes gewesen. Am Ufer sei alles genau durchgesprochen worden: „Von welchem Boot gehen wir rein? Wie läuft die Bergung ab? Damit jeder genau weiß, was er zu tun hat – weil schön ist das für keinen“, erzählt Eder.

Thomas Eder (vorne) barg eine ertrunkene 16-jährige Nichtschwimmerin mit Kollegen am Sonntag. © Kreiswasserwacht Landsberg

Oben angekommen, wickelten die Wasserwachtler den Leichnam in Rettungstücher und schnallten ihn auf eine Spezialtrage, das „Spineboard“. Einsatzleiter Maurizio Kaiser von der Kreiswasserwacht Landsberg erklärt: „Es ist wichtig, dass der Körper ganz bedeckt ist und zum Beispiel keine Hand herausschaut.“ Damit andere am und auf dem See möglichst nichts mitbekommen.

Thomas Eder wusste schon am Freitag, was auf ihn zukommt – dass nach der Leiche einer Jugendlichen gesucht wird. Wie wichtig mentale Vorbereitung ist, weiß auch Urs Schmid bestens. Der Hechendorfer, von Beruf Ingenieur, taucht seit 2009 für die Wasserwacht Pilsensee und war am Freitag am Ammersee im Einsatz. „Man muss als Typ geeignet und ohnehin stressresistent sein“, sagt er. „Die Taucherei ist neben der Fließwasserrettung der gefährlichste Bereich der Wasserrettung.“ Er habe kein Problem mit Toten, seine Mutter sei Ärztin und die Vergänglichkeit des Lebens in der Familie schon immer Thema gewesen.

Urs Schmid aus Hechendorf taucht seit Jahren im Auftrag der Wasserwacht - immer wieder auch nach leblosen Personen. © Kreiswasserwacht Landsberg

Der 33-Jährige hat schon vier Leichen aus Seen und Weihern gezogen. „Im ersten Moment ist es ein Erfolgserlebnis“, erklärt er. Dann beginnt der größte Stress – vor allem, wenn bei der Bergung noch ein Fünkchen Hoffnung besteht, ein Leben zu retten. Dann gelte es, den Vermissten, aber auch sich selbst, schnell und sicher nach oben zu bringen. Schmid: „Man muss viele Dinge gleichzeitig bewältigen. Man legt einen Arm um die Person, damit man eine Hand frei hat, um die Tauchgeräte zu bedienen.“

Die Taucher Eder und Schmid haben die extremen Erlebnisse bislang gut weggesteckt. Wenn Retter gewisse Bilder nicht mehr loslassen, können sie auf die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) zurückgreifen. Kriseninterventionsteams mit professionellen Psychologen gibt es nicht nur für Angehörige und Betroffene, sondern auch für die ehrenamtlichen Helfer. Zudem haben in den Ortsverbänden der Rettungsorganisationen manche Mitglieder eine PSNV-Zusatzausbildung.

Robert Lettenbauer von der Wasserwacht Tutzing hat als Einsatzleiter Erfahrung mit Leichen. © Andrea Jaksch

Die Zahl der Leichen, mit denen Robert Lettenbauer, Vorsitzender der Wasserwacht Tutzing, in seiner Laufbahn als Einsatzleiter zu tun hatte, ist zweistellig. Als ein 32-jähriger Schwimmer am 31. Juli im Starnberger See von einem Motorboot überfahren wurde, unterstützte er die Einsatzleitung. Auch als ein 83-Jähriger vor zwei Wochen, mutmaßlich an einem Herzinfarkt, im Wörthsee starb, koordinierte Lettenbauer die Ehrenamtlichen. „Sich um die Einsatzkräfte zu kümmern, gehört zu den Aufgaben von Führungskräften“, sagt der 46-Jährige. Er beobachte seine Leute genau: Wirkt einer, der sonst aufgedreht ist, erstaunlich ruhig? Raucht jemand eine Zigarette nach der anderen? Er nehme gerade die Jüngeren beiseite, um über den Einsatz und ihre Gefühle zu sprechen.

Wenn Thomas Eder und Urs Schmid abtauchen, suchen sie meist Menschen, die nicht mehr leben. Sie zurück an Land zu bringen, sei, wie „ihnen die letzte Ehre zu erweisen“, sagt Eder. Schmid betont: „Das Schlimmste für Familien ist, wenn sie ihre Angehörigen nicht beerdigen können.“