Teuerstes Projekt des Landkreises: Gymnasium Herrsching kratzt an 100-Millionen-Euro-Marke

Von: Tobias Gmach

Teilen

im Grundstein mit Holzverkleidung deponierten (v.l.) Landrat Stefan Frey, Bürgermeister Christian Schiller, Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Landtagsabgeordnete Dr. Ute-Eiling-Hütig und Architekt Prof. Felix Schürmann eine Zeitkapsel. © Andrea Jaksch

Knapp 100 Millionen Euro soll das neue Gymnasium in Herrsching nach aktuellem Stand kosten. Der Grundstein für das bislang teuerste Projekt des Landkreises ist nun gelegt.

Herrsching – Es sei nicht selbstverständlich, dass der Ministerpräsident zur Grundsteinlegung einer Schule komme. Das betonte Landrat Stefan Frey am Freitagnachmittag. Und das betonte auch der Ministerpräsident selbst, als er um kurz vor 16 Uhr ans Rednerpult trat. Dr. Markus Söder kam etwas verspätet direkt vom Apfelmarkt in Bad Feilnbach zum Mühlfeld nach Herrsching, wo der Landkreis ein neues Gymnasium errichtet. Denn es ist eben ein besonderes Projekt: das teuerste des Landkreises jemals. Und auch die nachhaltige Holzbauweise gehe samt Innenausstattung „über das hinaus, was bisher im Rahmen von Schulbauten gedacht wurde“, sagte Architekt Prof. Felix Schürmann. Söder erinnerte die geplante Innenausstattung „eher an einen Robinson-Club als an eine Schule“.

Der spaßige Vergleich mit der Hotelkette lockerte die Stimmung im Festzelt auf. Gut war sie aber ohnehin, all jenen, die seit 13 Jahren oder noch länger für ein weiteres Gymnasium im westlichen Landkreis gekämpft hatten, sah man die Erleichterung an. Vor allem den Mitgliedern des 2009 gegründeten Fördervereins. 150 geladene Gäste, unter ihnen viele politische und Behördenvertreter, lauschten den Rednern. Alleine die Begrüßungsworte von Landrat Frey dauerten 20 Minuten. Im späteren Verlauf nannte er jene Summe, mit der eines Tages zu rechnen war. Von knapp 100 Millionen Euro für Gymnasium, Turnhalle, Außen-Sportanlagen, Stellplätze und Geothermie-Versorgung geht der Bauherr aus. Derzeit, wohlgemerkt. 20 Millionen Euro davon sind Fördergelder, und am Ende übernimmt die Gemeinde Herrsching zehn Prozent der Baukosten.

150 Gäste nahmen im Festzelt auf dem Baustellen-Gelände am Mühlfeld Platz. Unter ihnen waren jede Menge politische und Behördenvertreter. © Andrea Jaksch

Wenn alles glatt geht, sollen ab 2024 die ersten Kinder unterrichtet werden – zunächst die Klassen fünf bis acht, eines Tages insgesamt 1000 Schüler. Die Einrichtung unterstreiche Herrschings Rolle als Bildungsstandort, sagte Bürgermeister Christian Schiller. Eine große Lücke werde endlich geschlossen und die Attraktivität der Gemeinde für junge Familien gesteigert.

Sowohl Schiller als auch Landrat Frey beriefen sich mehrfach auf die Bevölkerungs- und Schülerzahlenprognosen, die den Bau zwingend erforderlich machten. Schließlich pflastern auch Kritik an den hohen Kosten im Kreistag und zwei (juristisch nicht zugelassene) Bürgerbegehren gegen den Standort den Weg des Projekts. Seit dem Spatenstich im März laufen jedoch die Bauarbeiten. Und nun ist auch der holzverkleidete Grundstein gesetzt, der sichtbar verbaut werden soll.

CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, die sich im August 2013 vom damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer persönlich die finale Zusage fürs Gymnasium geholt hatte, durfte eine Zeitkapsel in den Grundstein stecken. Die Ehrengäste hatten darin symbolisch Gegenstände deponiert: unter anderem Reagenzgläser mit den Elementen Wasser, Erde, Luft, eine silberne Landkreismünze, Zeitungen (auch eine Ausgabe des Starnberger Merkur), eine Wunschliste von Eltern und Schülern, Fotos vom Vertragsabschluss mit den ehemaligen Grundeigentümern, den Jahresbericht der Gemeinde Herrsching und den Segensspruch der anwesenden Geistlichen in schriftlicher Form.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.