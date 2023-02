Tradition im Wandel: 100 Jahre Jaudesbergler

Das Tragen bayerischer Tracht ist nicht mehr die Regel – es ist eine Tradition, die in Vergessenheit geraten könnte, gäbe es nicht Vereine wie „D’Jaudesbergler Breitbrunn“. Der Trachtenverein hat sich seit 100 Jahren das Bewahren von Geschichte und Brauchtum auf die Fahnen geschrieben.

Breitbrunn – 1923 zählte Breitbrunn um die 200 Einwohner, von denen sich einige gerne „auf einen Hoagascht zum Tanzen“ trafen, steht in der Chronik der Jaudesbergler-Trachtler aus Breitbrunn. Auf Veranstaltungen legten die Tänzer regelmäßig einen Plattler aufs Parkett und nahmen für die Proben den „beschwerlichen Weg nach Weßling auf sich“, heißt es weiter. Das war die Initialzündung für die Gründung des Trachtenvereins am 21. März 1923 mit Othmar Seibert, Franz Schmautz sen., Heinrich Steinherr, Josef Feigl, Ludwig Thurner sen., Simon Bader, Konrad Böck, Franz Schamberger und Georg Schmid an der Spitze. 100 Jahre liegt dies zurück.

Als Vereinsname bot sich der Name des Moränenwalls an, der Breitbrunn markiert: der Jaudesberg. Erster Vorsitzender wurde Othmar Seibert. „Alte Sitt und Tracht wollen wir erhalten“ schrieben sie sich 1925 auf ihre erste Vereinsfahne. Allerdings war den meisten „nur ein Gwand anziehen“ zu wenig, sagt der aktuelle Vorsitzende Stefan Aster (49). Also schwangen die Trachtler bei Volkstänzen das Tanzbein, sangen Volkslieder, pflegten die Mundart und präsentierten die traditionelle Tracht. Sogar regelmäßige Theateraufführungen gingen bis 1960 auf ihr Konto, und bis vor etwa zehn Jahren erfüllte der Dreigesang drei ihrer Damen die Säle.

Ein Bruch erfuhr der Verein in den Kriegsjahren bis 1948, als die Aktivitäten „aus politischen Gründen“ auf Eis lagen. Die Ruhezeit setzte der Fahne derart zu, dass diese für knapp 600 Mark restauriert werden musste. Zusätzlich neuen Glanz verschaffte ihr später die neue Spitze für 260 Mark. Das war in der Ära Franz Schmautz sen., der ab 1933 bis in die Nachkriegsjahre als Vorsitzender die Fäden in der Hand hielt. Den Stab gab er 1960 ein Jahr nach Entstehung der Jugendgruppe an Hans Pauker weiter, unter dessen Regie die Jugendlichen gute bayerische Tradition pflegten.

Aber selbst Traditionen unterliegen Veränderung. „Die Länge des Rocks variierte, und die Krawatte ist nicht mehr blau, sondern pink, und die Schürzenfarbe wechselte von Gelb auf Weiß“, erzählt Aster, der mit sieben Jahren dem Verein beigetreten ist. Unverändert geblieben ist der Maitanz beim Maibaumaufstellen, genauso wie die Fronleichnamsprozessionen. Nicht zu vergessen die Teilnahme am Gaufest – eine Gaudi, die im Sommer 1959 zum ersten Mal in Breitbrunn stattfand. Natürlich machte sich die Inflation bemerkbar: Aus einem Jahresbeitrag von 70 Pfennig wurde bis dato ein Jahresbeitrag von zehn Euro. Die Mitgliederzahlen hingegen schrumpfen seit 1993 von 190 auf 120 Mitglieder, denn auch die Trachtler stehen in Konkurrenz zu anderen Freizeitaktivitäten.

2003 gönnte sich der Verein eine neue Fahne und schützt seither die alte hinter Glas. Jeder kann sie im neuen Mehrzweckraum des Ortsteils, über der Feuerwehr, bewundern. Dort haben die d’Jaudesbergler seit 2017 ein festes Zuhause, nachdem sie davor viele Jahre im Keller des Anbaus der Heilig-Geist-Kirche probten und sich im Schützenstüberl trafen. Im Mehrzweckraum studieren Jung und Alt nun jeden Donnerstag unter der Anleitung von Aster Schuhplattler ein.

Das 100. Jubiläum wird am 21. Mai mit einem Gottesdienst und anschließendem Mittagessen und kleinem Programm gefeiert im kleinen Kreis mit den Paten- und Ortsvereinen im Bürgersaal in Breitbrunn. Mehr unter www.d-jaudesbergler-breitbrunn.de.

Michèle Kirner