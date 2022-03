TSV schickt Tross voller Hilfsgüter auf Reise

Von: Andrea Gräpel

Vereinte Kräfte: Christina Reich (r.) und Michaela Lindig (daneben) organisierten die Aktion der TSV-Abteilung. © Dagmar Rutt

Vollgepackt mit Sanitärartikeln, Lebensmitteln, Medikamenten und Notfallrucksäcken ist Alexander Härtl, Betriebsleiter der IWL-Werkstätten in Machtlfing, schon vergangene Woche gemeinsam mit weiteren Fahrern anderer Transporter nach Ungarn gefahren, um die Hilfsgüter südlich von Krakau abzuladen. In einer Blitzaktion schickte auch die Handball-Abteilung des TSV Herrsching einen ganzen Tross voll beladener Sprinter an Polens Grenze.

Herrsching/Machtlfing - Innerhalb einer Viertelstunde nach ihrem Aufruf über Whatsapp hatten sich bei Abteilungsleiterin Christina Reich vergangene Woche 40 Helfer gemeldet, die am Sonntag bei einer Sammelaktion an der Nikolaushalle mithalfen. Es war ein Heimspieltag. Mit so viel Hilfe hatte sie nicht gerechnet. „Schon um 8.30 Uhr waren die Ersten da, obwohl es offiziell erst um 11 Uhr losging.“ Auch Spenden gab es schon. Diese wurden bei Landwirt Hermann Jäger in Lochschwab zwischengelagert. Die vielen Spenden, erbeten waren genau wie beim Transport der IWL vor allem Lebensmittel, Wasser und Medikamente, die zu einem Lager mit vielen Kindern an der polnischen Grenze gefahren wurden, füllten am Ende insgesamt fünf Sprinter.

Die Hilfsbereitschaft hat Christina Reich überwältigt. Auch von Supermarkt-Betreibern habe es große Spenden gegeben, und der Gasthof Post versorgte alle Helfer mit Mittagessen. „Zudem gab es hohe Geldspenden“, nämlich 2500 Euro. Enthalten ist darin auch das Eintrittsgeld vom Heimspiel. Der Erlös kommt den ukrainischen Flüchtlingen in Herrsching und in der Fischerstatt zugute. Was die Abteilungsleiterin besonders rührte, war, dass die Spieler beim Heimspiel alle eine blau-gelbe Armbinde trugen und dass mindestens zehn Flüchtlinge beim Verpacken der Spenden und Beschriften der Kartons mithalfen. grä