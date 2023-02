Über Sicherheit im Kita-Garten

Kinderhaus am Fendlbach

Von Andrea Gräpel schließen

Doppelstabmatten- oder Holzlattenzaun, 1,50 oder 1,80 Meter hoch, 30 000 Euro oder doppelt so teuer – darum ging es im Bauausschuss Herrsching. Eltern fordern am neuen Kinderhaus Fendlbach mehr Schutz. die Räte sprechen von „amerikanischen Verhältnissen“.

Herrsching – Den Gesichtern nach zu urteilen, waren Tina Drexler und Johannes Erhart alles andere als zufrieden, als sie die Bauausschusssitzung in Herrsching am Montag verließen. Drexler und Erhart bilden das neue Führungsteam des Kindergartens Kunterbunt in Herrsching, der bekanntlich auch Träger des neuen Kinderhauses am Fendlbach. Die Planungen von Gemeinde und Elterninitiative liefen von Beginn an Hand in Hand. Der neue Vorstand hat nun bereits an einem Kinderschutzkonzept für die neue Einrichtung gearbeitet, berichtete die neue Vorsitzende Tina Drexler den Gemeinderäten. Im Austausch mit der Kindergartenleitung des katholischen Kindergarten seien die Eltern dabei zur Ansicht gekommen, statt eines sichtdurchlässigen „Doppelstabmattenzauns“ aus Metall, einen Lattenzaun in Holzbauweise zu errichten. Schon Drexlers Vorgängerin Dr. Sarah Ertl hatte in einer ihrer letzten Amtshandlungen schriftlich um diese Lösung gebeten: „Dies ist der einzige Aspekt des gesamten Bauvorhabens, bei dem wir nach wie vor dringend darum bitten, sich nicht für die vermeintlich kostengünstigere Alternative zu entscheiden.“ Die vorgeschlagene Variante kostet nach ersten Schätzungen des Bauamtes nämlich das Doppelte – rund 32 000 Euro mehr.

Nicht nur die am Kinderhaus beteiligten Planer rieten in Stellungnahmen von diesem Vorschlag ab. In der Ausschussrunde hatten die Gemeinderäte geradezu „südafrikanische oder amerikanische Verhältnisse“ vor Augen bei dem Gedanken an einen Zaun, der auf Wunsch der Eltern 1,70 bis 1,80 Meter hoch sein soll – auch wenn die Lattenhöhe variieren könnte und Durchlässe bis zwei Zentimeter möglich seien.

Drexler und Erhart führten an, dass im Katholischen Kindergarten schon Kinder über den dort vorhandenen 1,20 Meter hohen Doppelstabmattenzaun geklettert seien, weshalb die Einrichtungsleitung den Zaun nun austauschen lasse. Zum anderen sei es in der Villa Kunterbunt an der Rieder Straße schon vorgekommen, dass Fremde durch den Zaun fotografiert hätten. „Wir als Vorstand wollen damit auch die Erzieher schützen“, sagte Tina Drexler.

Gerd Mulert (Grüne) konnte diese Ängste nicht nachvollziehen. „Die Polizei ist doch gleich auf der anderen Seite.“ Außerdem sprächen alle von einer natürlichen Umgebung beim Spielen. Ein hoher Zaun widerspreche diesem Ansatz komplett. „Wir sind doch nicht in Amerika. Und die andere Sache sind die Kosten.“ Christoph Welsch (Grüne) freute sich über eine Holzlösung, fand die Höhe aber auch ungeeignet. „Das erscheint mir eher wie ein Gefängnis“, sagte er. Maximal würde er 1,50 Meter zustimmen. Zaun plus Bepflanzung hielt Dr. Rainer Guggenberger (BGH) für die beste Lösung.

Kinderhaus-Architekt Achim Füllemann war zu diesem Thema persönlich anwesend, um von einem hohen Holzzaun abzuraten. Er warnte vor einer „maximal abschottenden Wirkung“. Geplant sei ohnehin, den Doppelstabmattenzaun zu hinterpflanzen. Lediglich zehn Meter blieben in der Planung davon bislang ausgespart. „Wir halten das für eine wichtige Diskussion“, unterstrich Achim Füllemann, „aber hier geht es um die richtige Balance“. Der Elternvorschlag wurde in diesem Sinne abgelehnt. Die Ratsmehrheit (9:2) hält einen 1,50 Meter hohen Doppelstabmattenzaun mit möglichst dichtem Bewuchs für die bessere Lösung.