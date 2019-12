Überraschung im Altenheim: Erkrankte Legende des TSV Herrsching bekommt Besuch 

Die Herrschinger „Himmelsstürmer“ besuchten ihren ehemaligen Torjäger Hubert Herbinger im Altenheim. Gemeinsam marschierten sie einst mit dem TSV Herrsching von der C-Klasse in die Landesliga.

Herrsching – Auf dem Heiligen Berg zu Andechs, beim Stammtisch der „Himmelsstürmer“ des TSV Herrsching, der Mannschaft, die den Durchmarsch aus der C-Klasse schaffte und 1972 in die Landesliga aufstieg, wird gefrotzelt, gelobt und an die guten, alten Zeiten erinnert. Die Ehemaligen, denen es noch gut geht, haben auch die Mitspieler nicht vergessen, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Wie Hubert Herbinger, ihren damaligen Top-Torjäger. „Er lebt jetzt in Gilching im Rotkreuzhaus und sitzt im Rollstuhl“, erzählt Hacky Köhler, der erst vor kurzem bei seinem ehemaligen Mannschaftskameraden vorbeigeschaut hat. Kurzes, betretenes Schweigen – und dann sofort die gemeinsame Idee: „Wir besuchen ihn!“ Versprochen – und nur ein paar Tage später in die Tat umgesetzt.

Mit Kapitän Franz Sterl, Torwart Dieter Obermeier, Helmut Pestinger, Willi Welte, Hans-Peter Haberkorn und Köhler überraschte die halbe Mannschaft der Helden von 1972 ihren Goalgetter, der seit ein paar Jahren an den Rollstuhl gefesselt ist. Ihm kommen die Tränen, als er seine einstigen Mitspieler entdeckt. „Ihr macht mir eine riesengroße Freude“, sagt er. „Endlich kann ich wieder mit jemandem über Fußball reden“, freut er sich. Und dann sind die TSV-Oldies natürlich gleich beim Thema. Aus den geplanten 30 Minuten werden ruckzuck anderthalb Stunden.

Herbinger – das war der brandgefährliche Herrschinger Stürmer, der riesengroßen Anteil am Aufstieg in die Landesliga hatte. Dreimal traf er im ersten Aufstiegsspiel, dem 4:4 gegen Untermenzing, einmal beim 3:2 in der entscheidenden zweiten Partie. Er strahlt, wenn die alten Teamkameraden über ihn reden. Und er weiß es noch ganz genau: „Tore hab‘ ich geschossen wie am Fließband.“ So viele, dass er das größte Lob bekam, das man in dieser Zeit bekommen konnte. Herbinger versuchte nämlich nach seiner Herrschinger Zeit sein Glück beim FC Bayern. Er wechselte 1973 zu den Amateuren der „Roten“. Und auch da traf er. Das beeindruckte sogar Bayern-Star Gerd Müller, den legendären „Bomber der Nation“, den besten Torjäger, den es jemals in Deutschland gab. „Du wirst einmal mein Nachfolger“, prophezeite der 62-fache Nationalspieler.

Doch daraus wurde nichts: Schwere Verletzungen (unter anderem zwei Achillessehnen-Risse) zerstörten den Traum von der ganz großen Karriere. Nach einem Jahr bei den Bayern kehrte Herbinger ins Fünfseenland zurück. Allerdings nicht zum TSV Herrsching: Der Stürmer heuerte bei der SpVgg Starnberg an, wo er auf seine ehemaligen TSV-Mitspieler Rudi Fuchs und Helmut Pestinger traf. Drei Jahre ging er noch für die SpVgg auf Torejagd, spielte da unter Trainer-Legende Kurt Schwarzhuber. 1977 war dann Schluss: „Ich hatte Arthrose im Knie. Da hat mir der Arzt geraten, aufzuhören“, erinnert er sich.

Den Fußball verfolgt Herbinger noch immer

Den Fußball verfolgt Herbinger, der einst auch für Herrsching Eishockey spielte, noch immer. Frage von Willi Welte: „Bayern oder 1860 – was schaust du lieber an?“ Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Die Bayern interessieren mich immer noch. Die 60er nicht mehr so. Die sind ja so schlecht geworden.“ Pestinger, der ehemalige Fußball-Abteilungsleiter der Löwen, nimmt diese Antwort klaglos hin.

Die Besuchszeit ist rum, die Gäste verabschieden sich mit herzlichen Umarmungen von ihrem Torjäger. Wieder hat Hubert Herbinger Tränen in den Augen, als er seinen einstigen Mannschaftskameraden seinen großen Weihnachtswunsch verrät: „Ich würde so gerne mit Euch ein Bier in Andechs trinken.“ Da müssen die alten Freunde nicht lange nachdenken. Welte verspricht: „Ist doch Ehrensache. Zum nächsten Treffen nehmen wir dich mit.“

