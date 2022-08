Überraschung zum Ende der Falk-Ausstellung

Von: Andrea Gräpel

Autogrammstunde in Herrsching: Zahlreiche Besucher ließen sich am Ende der Ausstellung noch ein Autogramm der Künstlerin Rita Falk geben. Zu ihrer Überraschung stand auch „Buengo“ plötzlich vor ihr. © Thomas

Zum Abschluss ihrer ersten Ausstellung in einer Privatgalerie hat Erfolgs-Krimiautorin Rita Falk am Wochenende eine Autogrammstunde in der Galerie Carosa in Herrsching gegeben. Überraschungsgast war ein Darsteller der Eberhofer-Verfilmungen.

Herrsching – Die weiteste Anreise hatte am Wochenende eine Frau aus Franken. Sie kam nach Herrsching, um sich ein Autogramm von der Eberhofer-Krimiautorin Rita Falk zu ergattern. Wie berichtet, zeigte die Bestseller-Autorin erstmals in einer Privatgalerie – der Galerie Carosa in Herrsching – ihre Bilder. Und das mit großem Erfolg. Die Beliebtheit der Eberhofer-Krimis, gedruckt und als Film, reicht sogar bis in den hohen Norden, jedenfalls hatte zur Autogrammstunde am Ende der Ausstellung auch ein Herr aus Flensburg vorbeigeschaut, der seine Mutter in Bayern besuchte.

Für die größte Überraschung sorgte jedoch Castro Dokyi Affum aus Ghana, der zur festen Film-Crew der erfolgreichen Eberhofer-Krimi-Verfilmung gehört, in der als „Buengo“ immer wieder in neuen Jobs auftritt – ob als Pizza-Bäcker oder Taxifahrer. Auch im neuesten Krimi hat Rita Falk extra für ihn eine Szene hineingeschrieben, denn sie kennt das Team, ist bei den Dreharbeiten häufig dabei. Mittlerweile haben sich Freundschaften entwickelt – so auch zu Castro Dokyi Affum. Dass auch er zur Autogrammstunde in der Gachenaustraße in Herrsching vorbeischneite, wusste die Erfolgsautorin nicht. Aber die Überraschung war geglückt, sie hat sich wahnsinnig gefreut.

Sabine Thomas, Freundin und Organisatorin des Krimifestivals Fünfseenland, ist mehr als zufrieden mit der Resonanz auf die Ausstellung. 70 Werke von Rita Falk waren zu sehen, viele konnten verkauft werden. Wie berichtet, hatte sich auch Herrschings Bürgermeister Christian Schiller bei der Ausstellungseröffnung ein Bild für die Gemeinde gesichert.