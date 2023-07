Unbekannte zerstören WC-Anlage

Vandalismus

Von Andrea Gräpel

Vandalismus am Badegelände Breitbrunn: Kloschüsseln und Pissoir wurden zerschlagen.

Breitbrunn – Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag die öffentliche Toilettenanlage am Dampfersteg in Breitbrunn gewaltsam zerstört. Zwei WC-Sitze und ein Pissoir sind der Zerstörungswut zum Opfer gefallen. „Ausgerechnet vor so einem Wochenende“, schimpfte Herrschings Bürgermeister Christian Schiller angesichts der Wettervorhersage und dem zu erwartenden Besucheransturm. Er beauftragte seinen Mitarbeiter Christoph Schmidt noch am Freitag damit, Dixi-Klos zu organisieren. Schließlich befinden sich die Toiletten am Dampfersteg gleich neben dem Badegelände. Schmidt war am Freitagvormittag von der Reinigungsfirma über den Vandalismus informiert worden.

Die Toilettenanlage war 2010 in die nicht mehr betriebene Pumpstation eingebaut worden. Zuvor waren am Badegelände Dixi-Klos aufgestellt, die immer wieder Vandalismus anheim fielen. Die Gemeinde hoffte, mit dem Ausbau des Pumphäuserls der Zerstörungswut ein Ende zu setzen. 94 000 Euro nahm sie seinerzeit dafür in die Hände und bekam ein ziemlich „feudales“ Ergebnis, wie Schiller meint. Bislang konnte dies auch gut in Schuss gehalten werden, nachdem die Frage, wer das Häuschen reinigt, gelöst worden war. Ursprünglich hatten dies die Betreiber des Kiosks übernommen. Mittlerweile lässt die Gemeinde dies durch eine Reinigungsfirma erledigen.

Damit keine Beschwerden kommen und die Badegäste ihr dringendes Bedürfnis erledigen können, wurden mobile Toilettenhäuschen geordert. „Wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir die heute oder morgen“, sagte der Bürgermeister erst. Kurz darauf wurden schon zwei geliefert. Die Herrschinger Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter (0 81 52) 9 30 20 zu melden.