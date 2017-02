Auto schleudert in Gartenzaun

Nach einem Zusammenstoß ist in Herrsching ein Pkw in einen Gartenzaun gekracht. Verletzt wurde niemand.

Herrsching - Glimpflich endete ein Unfall am Samstag in Herrsching. Ein Autofahrer (24) aus Seefeld hatte beim Einbiegen auf die Mühlfelder Straße einen anderen Wagen übersehen, meldete die Polizei am Sonntag. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer Andechserin (48). Durch den Aufprall wurde der Pkw der Frau von der Straße geschoben und krachte in einen Gartenzaun, der auf einer Länge von rund fünf Metern zerstört wurde.

Das Fahrzeug der Andechserin war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3450 Euro.

