„Unser Nachbar ist die Welt“

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Ab Donnerstag laden die Funkamateure Herrsching zur Feier ihres 30. Jubiläums zum Fieldday. © C37 Herrsching

Amateurfunk ist komplex und hat nichts zu tun mit dem vor dem Mobilfunk weitverbreiteten CB-Funk. Seit 30 Jahren gibt es den Ortsverband Herrsching, einer von 1000 im Deutschen Amateur Radio Club. Gefeiert wird das Jubiläum einem Fieldday bei Erling. Das Motto: „Unser Nachbar ist die Welt“.

Herrsching/Erling – „Forschung und Amateurfunk liegen ganz nah beieinander“, sagt Manfred Fuchs aus Herrsching und bemerkt stolz, dass auch fast jeder Astronaut über eine Lizenz verfügt. Denn im Ernstfall ist Funken manchmal die einzige Möglichkeit, zu kommunizieren. Auch bei Naturkatastrophen wie Erdbeben, in durch Schnee und Eis abgeschnittenen Gebieten, bei Lawinenunglücken oder in Notsituationen bei Unfällen kann der Funkamateur die letzte noch funktionierende Verbindung zur Außenwelt sein, wenn alle anderen Kommunikationsmittel ausfallen. In der aufkeimenden Diskussion um mögliche Blackouts hat das Thema Funken stark an Aktualität gewonnen. Zur 30-Jahr-Feier beim diesjährigen Fieldday der Herrschinger Funkamateure C37 ab kommenden Donnerstag hofft der Vorstand auf entsprechend großes Interesse

Manfred Fuchs ist zweiter Vorsitzender und Gründungsmitglied des Amateurfunk-Ortsverbandes C37 Herrsching. Seit Jahrzehnten ist er begeisterter Funkamateur, nicht Amateurfunker. Darauf legt er wert. Denn Amateurfunk ist ein weltweit anerkannter Funkdienst – senden darf nur ein lizenzierter Funkamateur, der vorher eine amtliche Prüfung bei der Bundesnetzagentur bestanden und eine behördliche Zulassung erhalten hat. „Amateurfunk hat zum Glück nur selten die Aufgabe, Kriseneinsatze zu begleiten. Amateurfunk ist viel mehr“, sagt der Vorsitzende des Ortverbandes, Christian Ganser. Ob aus Interesse an der weltweiten Kommunikation, Spaß am Bau von Antennen und anderer technischen Teile oder am Aufbau von elektronischen Schaltungen. Es gebe viele Gründe, weshalb sich Funkamateure so leidenschaftlich diesem Hobby widmen. „Denn Funk ist nicht nur Sprachfunk, sondern auch Bildübertragung, Fernsehen, weltweite Kurzwellenverbindungen, Morsetelegrafie, Kommunikation über Satelliten oder HamNet, eine Art Internet über Funk.“

Weltweit gibt es etwa zwei Millionen Funkamateure, in Deutschland rund 80 000 Frauen und Männer, die leidenschaftlich dabei sind. In Herrsching sind es 31 Mitglieder. „Es dürften gerne mehr sein“, gesteht Manfred Fuchs. Aber der Nachwuchs fehle. Dabei unterstütze Funktechnik das Verständnis nicht nur für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sondern auch für Sprachen und erleichtere damit das Lernen an Schule und Universität. „Man kann jeden Tag zum Beispiel Englisch oder Italienisch sprechen, wenn man will“, sagt Manfred Fuchs begeistert. Und wenn die Sprache nicht weiterhilft, dann wird gemorst. Punkt, Strich – mehr braucht es nicht. Für Fuchs etwa ist Morsen so, als würde jemand mit ihm reden. Das Morsealphabet ist eine Weltsprache. Sie gehörte früher zur Prüfung der Funkamateure wie selbstverständlich dazu.

Im nächsten Jahr im Juni gibt es eine neue, vereinfachte Einsteigerlizenz. Die Herrschinger hoffen, dafür neue Mitglieder gewinnen zu können. Vielleicht auch schon vorher. Gerne würden sie Interessierte ab morgigen Donnerstag 17 Uhr bis Sonntag 10 Uhr auf ihrem Fieldday auf der Wiese in Erling begrüßen und für die ausgefeilte Technik begeistern. Leuchtend bunte Schilder weisen den Weg zum Platz auf der Wiese zwischen Erling und Machtlfing.

Neben Kurzwelle und UKW wird die neue sogenannte Q100-Station aufgebaut. Eine Satellitenanlage, über die man von Erling aus die Georg-von-Neumayer-Polarforschungsstation in der Antarktis erreichen könnte oder das Forschungsschiff Polarstern. Bis zu fünf große Masten werden dafür aufgebaut. Der längste Mast ist 18 Meter hoch mit vier übereinander geordneten Antennen für UKW. Ein Eigenbau, auf den die Herrschinger stolz sind. „Die kann sogar einer alleine aufstellen“, sagt Manfred Fuchs. Denn hinter allem steckt auch bei den Funkamateuren aus Herrsching der Gedanke, zur Not auch immer alleine klarkommen zu können.

Bei den jährlichen Fielddays geht es darum, möglichst viele Verbindungen weltweit herstellen. Die Funkwellen kommen überall an, auch wenn der Strom ausfällt. Einen Akku hat jeder Funker, und Antennen gibt es auch überall. Da kann kein Mobiltelefon mithalten. Und über das Funken in die ganze Welt entwickeln sich dann Gespräche, mal kürzer, mal länger. Ein Fieldday ist aber auch ein Vereinstreffen. Diesmal mit gutem Grund zu feiern. „Folgen Sie einfach der Beschilderung und besuchen Sie den Fieldday des Amateurfunk-Ortverbandes aus Herrsching“, sagt Vorstand Ganser deshalb voller Vorfreude.