Wieder Einbahnregelung zum Herrschinger Nachtmarkt

Damit der Verkehr besser fließen kann

Für den anstehenden Nachtmarkt am Ammersee in Herrsching ändert die Gemeinde wieder die Verkehrsführung im Ort. Die Erfahrungen damit waren gut.

Herrsching - Wenn der Herrschinger Nachtmarkt am kommenden Dienstag, 8. August, beginnt, setzt die Gemeinde wieder eine geänderte Verkehrsführung in Kraft, um den erwarteten Besuchermassen Herr zu werden.

Während der Markttage besteht eine Einbahnstraßenregelung auf der Madeleine-Ruoff-Straße ab Höhe Hausnummer 11 in Fahrtrichtung zur Rieder Straße. Diese gilt durchgehend bis zum Ende des Nachtmarktes am Dienstag, 15. August. Fahrradfahrer dürfen die Straße in beide Richtungen befahren, teilt die Gemeinde mit. Auf den gekennzeichneten Parkflächen dürfe weiterhin in Fahrtrichtung der Einbahnstraße geparkt werden. Und: Bei einem Defekt der Bahnschranken werde die Einbahnregelung aufgehoben.

„Da sich die Einbahnstraßenregelung in der Madeleine-Ruoff-Straße während des Promenadenmarktes an Pfingsten bewährt hat, wird diese Regelung auch während des Nachtmarktes angeordnet“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Der Nachtmarkt hat heuer mehr als 80 Aussteller, die kunsthandwerklich hergestellte Unikate direkt am See anbieten. Ein Bühnenprogramm mit viel Musik, Tanz, Feuer und Gesang und fröhlicher Stimmung biete für jedes Alter und jeden Geschmack etwas Passendes, heißt es seitens des Veranstalters. Für das leibliche Wohl ist mit mehreren Ständen samt Sitzgelegenheit gesorgt. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos auf www.geja-event.de.