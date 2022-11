Versöhnliches Ringen um Containerstandort

Von: Andrea Gräpel

Die Containerunterkunft an der Goethestraße in Herrsching gibt es seit 2015. Schon 2020 sollte sie wieder entfernt werden, seitdem ging der Standort immer wieder in Verlängerung. Besser als jede Turnhalle, die wir zur Verfügung stellen müssen. Claudia von Hirschfeld (BGH) warb um eine Verlängerung des Containerstandortes © Andrea Jaksch

Das Thema Pachtverlängerung der Containerunterkunft an der Goethestraße in Herrsching scheint doch nicht in einer Sackgasse festzustecken. Am Montag erklärte sich der Gemeinderat gegen vier Stimmen aus der CSU für eine Vertragsverlängerung offen.

Herrsching – Herrschings Asylhelferkreis hatte schon im Oktober den Antrag gestellt, an der Flüchtlingsunterkunft Goethestraße so lange festzuhalten, bis ein neues Krankenhaus in direkter Nachbarschaft gebaut wird. Das wird vermutlich nicht vor dem Jahr 2025 der Fall sein. Unverständnis gab es deshalb, als der Antrag des Helferkreises von Bürgermeister Christian Schiller abgelehnt worden war (wir berichteten). Bürgergemeinschaft und Grüne setzten sich nun dafür ein, dass der Antrag doch im Gemeinderat behandelt wird. Am Montagabend stand er auf der Tagesordnung und wurde vor zahlreich erschienenem Publikum auffallend versöhnlich beraten, nachdem es zwischenzeitlich nicht nur eine Klausurtagung gegeben hatte, sondern auch Gespräche mit Schiller.

Zwar verwies der Bürgermeister erneut auf ein Versprechen gegenüber Anwohnern der Goethestraße, wonach die Anlage schon 2020 hätte abgebaut werden sollen, sowie auf baurechtliche Zwänge. Trotzdem zeigte er sich nun offen, den Standort für ein weiteres Jahr bis Ende 2024 zu halten.

Die Flüchtlingsunterkunft an der Goethestraße gibt es seit 2015. Die Gemeinde Herrsching war die erste im Landkreis, die für einen Containerstandort Grund zur Verfügung stellte. Dafür gab es eine Ausnahmegenehmigung, denn die Fläche liegt im planerischen Außenbereich. Diese Ausnahmegenehmigung wurde mehrfach verlängert, ebenso die Pacht, denn die Anlage gehört dem Landkreis, der wiederum die Wohneinheiten an die Regierung von Oberbayern vermietet. Zuletzt wurde einer Pachtverlängerung bis Ende 2023 zugestimmt, 2024 endet auch die zeitlich befristete baurechtliche Genehmigung im Außenbereich. Christiane Gruber (BGH) verwies auf eine neue Flüchtlingswelle auch durch den Krieg in der Ukraine.

Als der Beschluss gefasst worden war, den Standort bis maximal Ende 2023 zu verlängern, „hatten wir das nicht auf dem Schirm“, sagte sie. Genauso wenig war der Bau eines Krankenhauses am Herrschinger Moos Thema. „Baubeginn wird wohl nicht vor 2025 sein“, sagte sie und appellierte an ihre Ratskollegen, ein Signal zu senden. „Jetzt eine bestehende Unterkunft zu schließen, wenn andere händeringend nach Unterkünften suchen, wäre das falsche Zeichen.“

Ihre Fraktionskollegin Claudia von Hirschfeld fand es sogar fahrlässig, diese Chance nicht zu nutzen: „Die Container sind besser als jede Turnhalle, die wir zur Verfügung stellen müssen.“ Es sei am besten, man finde einen neuen Standort für die Container, sagte Wolfgang Schneider (SPD), der einer Verlängerung um ein Jahr letztlich aber zustimmte, auch wenn Hannelore Doch (CSU) als Integrationsbeauftragte zunächst Zweifel äußerte. Wohnraum, der Ende 2023 nicht da sei, den gebe es auch 2024 nicht. „Das muss uns klar sein“, sagte sie. Den Flüchtlingen, die aktuell an der Goethestraße lebten, solle zumindest deutlich gemacht werden, dass es nach 2024 dort keine Zukunft gebe, „sonst machen sie sich wieder Hoffnung“. Am liebsten wäre Doch auch ein Ende der Nachbelegung, was bei einer großen Zahl neuer Flüchtlinge schwer zu rechtfertigen sein dürfte,

Schiller warf noch ein anderes Argument für ein baldiges Ende des Containerstandortes ein, denn vor einem Jahr habe es geheißen, die Situation dort sei nicht mehr zumutbar. „Die Container werden nicht besser, je länger sie da stehen. Das kann keine Dauereinrichtung sein“, sagte er. Soll es auch nicht. Aber sollte der Landkreis für eine Pachtverlängerung bis zum Baubeginn des Krankenhauses anfragen, ist Herrsching bereit dazu – gegen die Stimmen von Roland und Florian Lübeck sowie Thomas Bader und Ludwig Darchinger (alle CSU).