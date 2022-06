Viele Jahreszahlen, ein Jubiläum

Die Freude bei den Herrschinger Musikern ist groß: Endlich können sie wieder proben. Die ersten Auftritt stehen an. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Blasmusik in Herrsching hat eine 100-jährige Tradition. Nur der Name wechselte, weshalb die Blaskapelle vor drei Jahren ihr 40. Vereinsjubiläum feierte. Aber eigentlich ist es ihre Geschichte, die am 9. Juli 1922 begann.

Herrsching – Die Blaskapelle Herrsching hat vieles erlebt. 43 Jahre alt ist der Verein, 100 Jahre ihre Geschichte. Ihren Höhepunkt hatte das Ensemble mit Dirigent Karl Erker, Träger der goldenen Bürgermedaille in Herrsching, obwohl er gar nicht in der Ammerseegemeinde gelebt hat. Um seine Verdienste für die Blaskapelle sind die Herrschinger bis heute dankbar. Schon unter dessen Vorgänger gehörten die Blasmusiker zu den besten im Landkreis und waren darüber hinaus gefragt. Kapellmeister Eisenreich hatte auch eine Jugendblaskapelle aufgebaut, in der Herrschinger Kinder ein Instrument spielten. Der langjährige Gemeinderat Willi Welte zum Beispiel spielte bei ihm Trompete bis zu seinem 18. Lebensjahr.

1979 wurde der Förderverein Jugendblaskapelle in Leben gerufen. Gründungsvorsitzender war Rainer Bernhard, ihm folgten Joseph Merkhoffer, Konrad Rausch und schließlich ab 1997 bis heute Bruno Türk. Für die Ausbildung der Jungmusiker war seit 1976 Erker verantwortlich, erfahrener Blasmusiker, Militärmusiker, Tenorhornist und Leiter sowie Ausbilder mehrerer Blaskapellen im Landkreis Starnberg. In guter Erinnerung sind die Standkonzerte unter seiner Leitung vor dem Kurparkschlösschen.

Irgendwann waren die Mitglieder der Jugendblaskapelle aus den Kinderschuhen herausgewachsen, weil sich das Erwachsenenensemble 1987 aufgelöst hatte und sie nicht mehr wechseln konnten. Darum waren es die Mitglieder der Jugendblaskapelle aus dieser Zeit, die schließlich das „Jugend“ aus dem Namen und vom Notenständergehänge strichen und zur Blaskapelle Herrsching wurden – eine Gruppe von aktuell rund 25 Blasmusikern, die immer mittwochs im Glastrakt der Aula der Christian-Morgenstern-Grund- und Mittelschule zum Proben zusammenkommt. Erker leitete die Kapelle bis 2006, damals war er schon 86 Jahre alt. 27 Jahre hatte er die Herrschinger Blasmusiker dirigiert. Nach ihm übernahm Gabriele von Dehn aus Erling den Taktstock.

Bruno Türk ist seit 1997 der Vorsitzende des Vereins. Der gebürtige Tölzer kam mit der Blaskapelle ins Gespräch, als die Blaskapelle beim Silvesterspielen vor der Tür der Schwiegereltern stand. Er war gerade erst nach Herrsching gezogen – und spielt Klarinette seit seinem zehnten Lebensjahr. „Die haben mich sofort einverleibt“, sagt er. Wenig später war schon im Vorstand und ist es bis heute.

Die Blaskapelle ist ihm eine Herzensangelegenheit geworden, auch wenn sich die Probensituation im Warteraum für Fahrschüler mit Corona verschlechtert hat. „Seitdem hier die Bänke und Tische stehen, müssen wir immer erst alles umbauen. Sonst haben wir keinen Platz.“ Ein eigener Raum wäre ihnen schon lange lieb, einer, in dem man auch mal Einzelunterricht geben oder Notenständer stehen lassen könnte. Aber im dunklen Keller soll’s auch nicht sein, darum geben sich die Blasmusiker mit dem Glastrakt der Schule zufrieden, in dem sie nun mühevoll erst Möbel zur Seite schieben müssen, um mit den großen Instrumenten wie Tuba und Schlagzeug Platz zu haben.

Türk hat immer einen Stapel Eierschachteln zur Probe dabei. „Die gehören zum Hygienekonzept“, erklärt er lachend auf die erstaunte Nachfrage, wozu eine Blaskapelle Eierschachteln braucht. Blasinstrumente bilden Kondenswasser, das bei längerem Spielen aus den Instrumenten tropft. Um diese Kondenstropfen aufzufangen, stellen die Musiker die Eierschachteln vor sich hin. Jedenfalls mittwochs, wenn in der Schule geprobt wird. Endlich wieder.

Lange haben sie wegen Corona gar nicht proben können, wichen in die eigenen Gärten aus oder nahmen die Einladung von Pfarrer Simon Rapp dankend an, in der Nikolauskirche zu proben. „Probenarbeit funktioniert aber nicht mit zehn Meter Abstand“, sagt Klaus Wirries, einer der am längsten dabei ist – seit seinem 13. Lebensjahr. Wenn auch mit einer langen Unterbrechung. Heute bläst er wieder begeistert Trompete oder Flügelhorn neben Susanne Haas (47). Sie spielt seit ihrem achten Lebensjahr in der Blaskapelle. Beide lernten ihr Handwerk noch bei Erker, der 2019 im Alter von 99 Jahren verstorben ist.

Vor 100 Jahren waren Dirigenten noch Kapellmeister. Der erste hieß Jakob Koch und war eigentlich Schreinermeister. Als er 19924 unerwartet verstarb, übernahm Josef Horn den Taktstock. Gespielt wurde vor der Kegelbahn im Gasthof zur Post im besten Zwirn. 1927 konnten sich die Musiker dank großzügiger Spenden einheitliche Kleidung zulegen – sie spielten mit blauer Joppe, Seglermütze und blauer Hose. Mit Unterstützung der Gemeinde wurde später eine blaue Uniform angeschafft. Zu Erkers Zeiten gab es dann rote Westen. Wiederum durch eine großzügige Spende vor 43 Jahren durch die Gemeinde und durch den damaligen Vorsitzenden Joseph Merkhoffer wurden damals 40 Jungmusiker mit einer Variation der Ammerseer Fischertracht ausgestattet, in der sie bis heute auftreten. „Nur die Farbe der Schürze hat sich geändert“, sagt Susi Haas. „Heute tragen wir Blau.“ Und endlich kann die Tracht wieder ausgeführt werden, endlich gibt es wieder Auftritte.

„Wir haben ein strammes Programm“, sagt Türk, der den Schlüssel für die Schränke mit Notenblättern in der Aula verwahrt. „Im Keller gibt es noch viel mehr“, verrät Wirries. Bestimmt 1000 Stücke gebe es im Notenarchiv – so alt, „auf einigen prangt noch ein Hakenkreuz“. 160 moderne sind in Gebrauch – Volksmusik, Kirchenmusik, Pop und Rock. Je nachdem. Das nächste Mal ist die Blaskapelle zu Fronleichnam an vier Altären im Ort gefragt. Auch Pastoralpraktikant Edwin Arockiam hat sich ausdrücklich den Auftritt der Blaskapelle Herrsching zu seiner Primizfeier am 19. Juni in der Nikolauskirche gewünscht. „Ein paar Kirchenlieder in Begleitung und ansonsten wie üblich flotte Melodien“, hat sich Pfarrer Rapp bei Türk per E-Mail gewünscht.

„Über das Jahr spielen wir bis zu 40 Auftritte in Herrsching“, sagt der Vorsitzende. Selbstverständlich sei das nicht. Vor 20 Jahren zum Beispiel habe die Blaskapelle kurz vor der Auflösung gestanden – hat sich aber wieder berappelt. Und die Corona-Pause scheint die Musiker mehr denn je zusammengeschweißt zu haben. Sie sind hungrig aufs Spielen.

Zum Start in ihren 100. Sommer der Blasmusik hat sich die Blaskapelle den Seehof ausgesucht. Viermal spielen sie dort, einmal gab es bereits ein Jubiläumskonzert im Mai, das nächste Mal gleich nach der Primiz am 19. Juni und weitere Male am 24. Juli und an 18. September. Beginn ist immer um 16 Uhr. „Eine bessere Kulisse mit Blick auf den See kann man doch gar nicht haben“, sagt Susi Haas begeistert. Das Abschlusskonzert im Jubiläumsjahr findet wiederum in der Nikolauskirche statt – am 19. November.