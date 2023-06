Viele Kugeln und eine „dicke Sau“

Von: Andrea Gräpel

Jeder Zentimeter zählt: Otto Schmidt hat beim Boccia-Spiel ein Maßband parat, um auszumessen, welche Kugel dichter an der „dicken Sau“ – die rote oder die grüne. In diesem Fall: „Rot hat recht.“ © Andrea Jaksch

Als der Seniorenbeirat Herrsching vor zwei Jahren zum ersten Mal zum Boccia-Spielen einlud, waren sie zu viert. Dann kamen sechs – und es wurden immer mehr. Bei schönem Wetter am Freitag trafen sich 23 „Gernespieler“ auf dem Alten Sportplatz.

Herrsching – Beim Bocciaspielen werfen die Mitspieler nicht einfach nur Kugeln. Für Mia Schmidt, die selbst 52 Jahre Übungsleiterin beim TSV Herrsching war, steckt viel mehr dahinter. „Es ist Sport“, sagt sie über die regelmäßigen Treffen in Herrsching. Man bückt sich, man bewegt sich – für ältere Menschen ist das nicht immer selbstverständlich, aber wichtig. „Und wir haben viel Spaß dabei“, sagt sie. Der Spaß beginnt schon bei der Einteilung der Gruppen – drei sind es am Freitag mit jeweils sieben bis acht Mitspieler. Je zur Hälfte gibt es rot und grün gekennzeichnete Kugeln und eine „dicke Sau“. Die „Sau“ ist eine kleinere Holzkugel, die als erstes auf die abgesteckte Spielbahn geworfen wird. Wer seine Kugel am nächsten zur „Sau“ platziert hat gewonnen beziehungsweise bekommt einen Punkt.

Maike Hollander trägt Handschuhe. Nicht weil es zu kalt ist. Sie probiert es einfach, „weil ich nie treffe. Da dachte ich, ich probier’s mal mit Handschuhen.“ Alte Autofahrerhandschuhe, 50 Jahre alt. „Damals trug man so was.“ Otto Schmidt, Burkhard Siewert und Traude Prenzel haben die Schiedsrichterrolle übernommen, tragen das Spielergebnis auf einer Liste ein. Obwohl es um nichts geht, ist der Ehrgeiz bei den Teilnehmern zwischen 60 und 88 Jahren geweckt. Und manchmal muss ein Maßband her, um zu sehen, welche Kugel tatsächlich näher an der „Sau“ liegt.

Mia Schmidt steht am Rand und schaut am Freitag nur zu. „Ich bin der Springer“, sagt sie und freut sich über die vielen Teilnehmer und schimpft freundlich, wenn jemand kegelt. „Man wirft von unten raus, mit der Hand über der Kugel. Wie ein Tropfen, der vom Wasserhahn fällt“, erklärt sie. Viel haben die Kugel aber wie beim Kegeln in der Hand und geben ihr beim Wurf zuweilen noch einen Spin. Da statt Boccia im Winter gekegelt wird, drückt Mia Schmidt ein Auge zu. Abgewöhnen wird sie es vor allem den Damen wohl nicht mehr: „Dann lass’ sie kegeln.“ Bewundernd schaut sie zu Gerhard Kiesling herüber. „Er sieht ganz schlecht“, sagt sie. „Er kann die ,Sau‘ kaum sehen und zielt doch so gut. Fantastisch“, sagt sie voller Anerkennung. Jemanden wie Kiesling hat man gerne im Team.

Weil die Treffen offen sind, immer neue Mitspieler sich dazugesellen und alle viel Spaß miteinander hatten, hatte Mia Schmidt versucht, Boccia über ein geselliges Turnier noch besser zu vernetzten – rund um den Ammersee. Die Finanzierung, sagt sie, sei über Leader sogar gesichert gewesen. Alle Gruppen, von denen sie wusste, hat sie angeschrieben, „aber keiner hat sich zurückgemeldet“. Sie bedauert das sehr. Es sei eine Möglichkeit gewesen, sich kennenzulernen, die Region zu verbinden.

Brücken bauen würde sie auch gerne in anderer Hinsicht. Ausdrücklich lädt der Seniorenbeirat zu seinen Veranstaltungen Mitbürger ab 55 Jahre ein. „Wir wollen die Nachfolger dabei haben. Wir wollen ja nicht nur Defizite pflegen. Davon wollen wir weg, unbedingt.“ Darum betont sie, dass jünger Menschen willkommen sind, ob beim „Boccia für Gernespieler“ oder ab Ende Oktober bis April beim Kegeln.

„Halt, halt, halt, die Rote liegen lassen“, ertönt ein Ruf aus der Gruppe von Otto Schmidt. Mehrere Kugeln liegen nah an der „ Sau“, die etwas größer ist als üblich, um sie im Gras besser zusehen. Da muss das Messband wieder her.

Nach einer Stunde werden die Kugeln wieder zusammengeräumt, die Spielbahnen abgebaut. Und weil es so schön ist, eine gute Gelegenheit, den Abend im Biergarten ausklingen zu lassen. Wer Lust hat, das nächste Mal beim Boccia des Seniorenbeirates auf dem Alten Sportplatz dabei zu sein: Gespielt wird jeden Freitag ab 17 Uhr, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. „Wir standen hier auch schon zu sechst im Regen“, sagt Mia Schmidt.