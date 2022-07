Voller Tatendrang in ein kleines Jubiläum

Von: Peter Schiebel

Sonnenblumen für die Damen: der Vorstand der Herrschinger Insel nach der Wahl durch die Mitglieder mit (v.l.) Regina Klusch, Angela Ziegler, Hildegard Wienholt, Heidi Egger und Monika Maisch. © Andrea Jaksch

Das 15-jährige Bestehen eines Vereins ist auf der einen Seite zwar eine ganze Menge, auf der anderen Seite trotzdem ein eher kleines Jubiläum. Die Herrschinger Insel nimmt das Datum zum Anlass, ihre Ehrenamtlichen besonders herauszustellen.

Herrsching – „Die Herrschinger Insel ist, was sie ist, weil viele Menschen vieles dazu beitragen, dass Menschen geholfen werden kann.“ Mit diesen Worten beschreibt Barbara Maier-Steiger, die Leiterin der Herrschinger Insel, im aktuellen Jahresbericht die Arbeit des Vereins. Seit mittlerweile 15 Jahren organisiert die Insel quasi als Dachverband das soziale Engagement in der Gemeinde.

28 Vereine und die Gemeinde gehören der Herrschinger Insel als Mitglieder an. Wie groß der Bedarf an Beratung, Unterstützung, Hilfe ist, belegt eine Zahl überdeutlich: 2562 Informations- und Beratungsgespräche führten die Mitglieder im vergangenen Jahr – das war der zweithöchste Wert seit der Insel-Gründung im Jahr 2007, und das trotz oder vielleicht auch wegen Corona. 80 Prozent der Kontakte kamen von Bürgern direkt, die anderen 20 Prozent von Organisationen, bei denen es etwa um den Informationsaustausch oder Fragen zur Vernetzung ging.

Pandemie hat Spuren hinterlassen

Die meisten Kontakte (582) gab es laut Jahresbericht wegen der Reservierung der Isar-Card 9 Uhr, die die Insel Berechtigten zur Verfügung stellt. Gleich danach folgten Spenden von (466) oder Bedarf an Gebrauchtwaren (223) sowie finanzielle Probleme (105 Kontakte). Das Beratungsbüro sei auch während der Pandemie immer offen gewesen, erklären Maier-Steiger und Insel-Vorsitzende Hildegard Wienholt. Dennoch: „Das zweite Jahr der Pandemie hat, wie in unserer ganzen Gesellschaft, auch im Leben der Herrschinger Insel seine Spuren hinterlassen“, sagte Wienholt bei der Mitgliederversammlung der Insel dieser Tage. So hätten sich beispielsweise die Mitarbeiter des sozialen Gebrauchtwarenprojekts Inselmarkt mehrfach auf sich ändernde Vorschriften einstellen müssen. Dort wie generell bei der Insel stellen ehrenamtliche Mitarbeiter das Fundament des Angebots. „Die Insel wäre ohne Ehrenamtliche nicht das, was sie wäre“, sagt Barbara Maier-Steiger dazu, die eine von aktuell drei hauptamtlichen Mitarbeitern ist. Marion Niederwald schmeißt die Verwaltung, Andreas Thullner arbeitet als Assistenz in der Projektarbeit mit. Die Vierte im Bunde, die stellvertretende Leiterin Erika Kammermeier, ist Ende 2021 in Ruhestand gegangen. „Mittelfristig brauchen wir wieder eine Sozial-Pädagogin“, erklärt Vorsitzende Wienholt.

Finanziell sei der Verein derzeit „gut aufgestellt“, sagt sie. Und das, obwohl der coronabedingte Ausfall des Herrschinger Christkindlmarktes „auch in finanzieller Hinsicht bedauerlich“ gewesen sei. Schließlich war die Tombola der Insel in den vergangenen Jahren eine der Attraktionen des Marktes. Und so ist auch bei der Herrschinger Insel die Hoffnung groß, dass heuer wieder ein Christkindlmarkt stattfinden kann.

Dank an Ehrenamtliche

Auch Wienholts Dank gilt neben den Hauptamtlichen den ehrenamtlichen Mitarbeitern. 15 von ihnen werden stellvertretend für alle in einer Broschüre vorgestellt, die pünktlich zur Mitgliederversammlung fertig wurde. Unabhängig davon wurde auch der Vorstand neu gewählt. Im Amt bestätigt wurden von den Delegierten der 17 anwesenden Mitgliedsvereine 1. Vorsitzende Hildegard Wienholt, 2. Vorsitzende Angela Ziegler, Schriftführerin Regina Klusch und Schatzmeisterin Monika Maisch. Neu im Team ist 3. Vorsitzende Heidi Egger als Nachfolgerin für den ausgeschiedenen Eugen Eschenlohr.