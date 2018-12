Herrschings Volleyballer auswärts weiter nur Punktelieferant

Kein schöner Jahresausklang für den GCDW. Die Volleyballer des TSV Herrsching präsentieren sich bei der SVG Lüneburg zwar auf Augenhöhe, verlieren aber 0:3.

Herrsching – Es bleibt dabei: Auswärts sind die Bundesliga-Volleyballer des TSV Herrsching in dieser Saison nur ein Punktelieferant. Mit einer 0:3-Niederlage (21:25, 23:25, 23:25) bei der SVG Lüneburg beendeten die Ammerseer das Volleyball-Jahr 2018. Dabei wäre wieder mal mehr drin gewesen, aber in den entscheidenden Phasen agierten die Hausherren schlauer. „Ein sehr unglückliches Spiel“, sagte Max Hauser. „Es war deutlich enger, als das Ergebnis aussagt.“ Der TSV-Trainer sah „zu viel Brechstange und zu viele Eigenfehler“.

Herrschings Vorsprung auf die Nicht-Play-off-Plätze schmilzt

Nach zehn Spieltagen rangiert Herrsching zwar weiterhin auf dem siebten Platz. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Play-off-Platz schmolz aber auf vier Punkte. Neuer Tabellenachter sind die Bisons Bühl (3:1 gegen Giesen), die die Netzhoppers Königs Wusterhausen (1:3 gegen Friedrichshafen) aus den Play-off-Rängen schubsten.

„Lüneburg hat nicht perfekt gespielt. Leider konnten wir das nicht ausnutzen“, resümierte Johannes Tille. Ein Satzgewinn wäre nach Ansicht des Herrschinger Zuspielers durchaus drin gewesen. „Aber leider haben wir in den entscheidenden Phasen jeweils einen Hänger gehabt.“ Oder aber Schiedsrichter Gunnar Seiler spuckte den Herrschingern in die Suppe. So beim Stand von 23:23 im dritten Satz, als der Referee den Ball im Herrschinger Feld am Boden sah. Zwar bewiesen die Videobilder das Gegenteil, doch einen Videoschiedsrichter wie im Fußball gibt es im Volleyball nicht. Als „sehr ärgerlich“ empfand Tille die Entscheidung des Unparteiischen.

Auch Hauser ärgerte sich darüber. Den Coach, der am Neujahrstag seinen 35. Geburtstag feiert, nervte aber auch, dass „wir zuvor die 21:19-Führung noch verspielt haben“. Den Matchball drosch Lüneburgs Außenangreifer Matthias Pompe in den Herrschinger Block, von dort segelte er ins Aus. Nach 85 Minuten war der Drops gelutscht.

Der Angriff erwischt nicht seinen besten Tag

Im Vergleich zum siegreichen Team der Vorwoche hatte Hauser lediglich einen Wechsel auf der Diagonalen vollzogen: Griffin Shields bekam den Vorzug vor Landsmann Nick West. Mit zwölf Punkten war der US-Boy punktbester Herrschinger Angreifer. Allerdings war seine Quote (46 Prozent) nicht wirklich überragend. Einmal mehr den besten Wert im Angriff lieferte Alpár Szabó mit 57 Prozent. Artem Sushko, vor Wochenfrist gegen die Netzhoppers noch Mann des Spiels, kam diesmal nicht zur Geltung. Nur sechs seiner 20 Versuche fanden den Weg ins Lüneburger Feld (30 Prozent). Insgesamt fünfmal wurde der Russe von den „LüneHünen“ geblockt. Einmal mehr eine fehlerfreie Vorstellung lieferte Libero Ferdinand Tille ab (Annahmequote: 63 Prozent). Der 30-Jährige durfte sich mit der silbernen MVP-Medaille trösten.

Drei Sätze, dreimal hält der GCDW mit, dreimal verliert er

Nahezu alle drei Sätze liefen nach dem gleichen Strickmuster ab. Der erste Durchgang war ein ständiges Auf und Ab. Zwar ging der erste Punkt des Spiels an Herrsching, die nächsten vier allerdings an Lüneburg, was Hauser gleich zu einer frühen Auszeit veranlasste, um sein Team wachzurütteln. Dies gelang. Bis zum 19:18 war es ein Spiel auf Messers Schneide. Doch dann wurde Sushko zweimal geblockt, und Lüneburgs Michael Schlien feuerte zwei Aufschläge über das Netz, bei denen Sushko sowie Tim Peter patzten. Zwar konnte Herrsching die ersten drei SVG-Satzbälle abwehren, doch der vierte saß schließlich.

Im zweiten Durchgang sahen die 800 Zuschauer in der ausverkauften Gellersenhalle einen ähnlichen Spielverlauf. Lüneburg und Herrsching duellierten sich auf Augenhöhe. Selbst ein zwischenzeitlicher 15:20-Rückstand wurde wettgemacht und in eine 21:20-Führung gedreht. Doch der TSV verspielte den Satz noch.

Auch im dritten Abschnitt spitzte es sich Punkt für Punkt zu. Wieder lag Herrsching vorne (21:19), doch am Ende hatte der Tabellendritte erneut das bessere Ende für sich.

Trainer Max Hauser: „Dumm im Angriff“

Einen großen Leistungsunterschied zwischen seinen Herrschingern und den Nordlichtern sah Hauser nicht wirklich. Außer: „Leider haben wir gegen Ende der Sätze ein wenig dumm im Angriff agiert. Das war auch schon der Unterschied.“

Am Sonntagnachmittag kehrten die Herrschinger mit dem ICE aus dem Norden zurück. Danach trennten sich ihre Wege. In der kommenden Woche haben die Spieler frei. Am Samstag geht es weiter. Eine Woche später kommt der TV Rottenburg zum Südderby an den Ammersee.

ds