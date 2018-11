Auch der Liga-Krösus ist schlagbar

Noch nie konnten die Bundesliga-Volleyballer des TSV Herrsching den VfB Friedrichshafen schlagen. Am Samstag soll es erstmals soweit sein.

Herrsching–Der VfB Friedrichshafen ist die einzige aktuelle Mannschaft in der Volleyball-Bundesliga, gegen die die WWK Volleys Herrsching noch nie gewonnen haben. Zehnmal traf man in den vergangenen vier Jahren aufeinander, doch mehr als zwei Sätze (in einem Spiel) konnte Herrsching nicht gewinnen. Innerhalb von acht Tagen bekommt die Mannschaft von Coach Max Hauser nun zwei neue Chancen. Am Samstagabend, 19 Uhr, zu Hause im Liga-Duell und am kommenden Samstag dann auf der Pokalbühne. In beiden Partien ist Herrsching Außenseiter.

Hauser gibt sich dennoch optimistisch und sagt: „Ein Spiel möchte ich gewinnen.“ Der Herrschinger Übungsleiter räumt seiner Mannschaft durchaus Chancen ein. Vor allem die gekrönte Aufholjagd gegen die Powervolleys Düren vor Wochenfrist, als man einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg drehen konnte, sollte als Ansporn dienen. Auch gegen Friedrichshafen ist etwas möglich. „Die Mannschaft hat zuletzt ordentlich Selbstvertrauen getankt. Sie hat gesehen, was möglich ist, wenn alle ihre Hausaufgaben machen und einfach ihr Spiel spielen.“

Erstmals in dieser Saison dürfte auch die GCDW-Arena aus allen Nähten platzen. In den vergangenen Jahren brachte der Rekordmeister vom Bodensee immer ordentlich Fans an den Ammersee mit. In dieser Saison waren bei den ersten drei Partien auf den Tribünen der Nikolaushalle doch deutliche Lücken sichtbar. Gegen Giesen waren 800 Zuschauer, gegen den VCO Berlin nur knapp 500 Zuschauer in der Halle. Die GCDW-Verantwortlichen begründeten die eher mäßige Resonanz mit der Attraktivität der Gegner sowie der Terminansetzung. So fand das Spiel gegen den VCO Berlin nur 18 Stunden nach dem Giesen-Spiel (und dazu noch einem hochsommerlichen Herbstsonntag) statt. Gegen Düren vergangene Woche waren dann immerhin 900 Fans in der GCDW-Arena und erlebten den dritten Heimsieg.

Hauser jedenfalls erwartet ein „großes Volleyball-Fest in Herrsching“ und verspricht: „Wir werden alles geben, um gegen den Liga-Krösus zu gewinnen.“ Wobei der Begriff Liga-Krösus aktuell nicht ganz zutreffend ist. Zwar sind die Häfler die erfolgreichste deutsche Volleyball-Mannschaft (18x Deutscher Meister, 15x Deutscher Pokalsieger, 1x Champions League-Sieger 2007), doch zuletzt kam der Motor etwas ins Stocken. Nach drei lockeren Drei-Satz-Erfolgen gegen den TV Rottenburg, die Bisons Bühl und den VCO Berlin zitterte sich die Mannschaft von Coach Vital Heynen gegen Aufsteiger Giesen zu einem 3:2-Arbeitssieg. Am Donnerstag verlor Friedrichshafen in eigener Halle den deutschen Volleyball-Klassiker gegen den großen Rivalen Berlin Recycling Volleys mit 2:3.

Im Kader des VfB Friedrichshafen stehen mit Daniel Malescha und Martin Krüger übrigens zwei Ex-Herrschinger. Sowohl Zuspieler Krüger als auch Diagonalangreifer Malescha sind allerdings derzeit nur zweite Wahl bei Heynen. Malescha, der von 2014 bis 2016 einen großen Anteil am Herrschinger Aufschwung in der Bundesliga hatte, war im Sommer bei der Nationalmannschaft und brachte von dort Schulterprobleme mit. Mittlerweile ist dieses Leiden nahezu auskuriert. Krüger, der im Vorjahr in Herrsching zweiter Zuspieler hinter Michal Sládecek war, ist auch am Bodensee nur die Nummer zwei hinter Jakob Janouch.