Herrsching vergibt ersten Matchball - Nächste Chance am Samstag in Berlin

Die Volleyballer des TSV Herrsching haben das Bundesliga-Play-off-Rennen mit der 1:3-Pleite in Königs Wusterhausen wieder spannend gemacht. Jetzt geht es zum VCO Berlin.

Herrsching – Die Bundesliga-Volleyballer des TSV Herrsching haben den Kampf um die Play-off-Plätze unfreiwillig wieder spannend gemacht. Am Donnerstagabend verlor die Mannschaft von Coach Max Hauser bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen mit 1:3 (19:25, 25:18, 23:25, 23:25). „Wir haben das Match verloren, das Saisonziel ist weiter da“, sagte Hauser nach der zwölften Saisonniederlage.

Schouten der Überflieger für Königs Wusterhausen

Mann des Spiels war einmal mehr Casey Adam Schouten. Gegen den Diagonalangreifer der Hausherren war kein Kraut gewachsen. „Zeitweise hieß es nicht KW gegen Herrsching, sondern Schouten gegen Herrsching“, fasste Hauser die 102 Minuten dauernde Partie zusammen. Der Kanadier erzielte 30 Punkte und damit fast so viele wie die Herrschinger Angreifer Griffin Shields (13), Alpar Szabó und Artem Sushko (je 11) zusammen. Folgerichtig war die Wahl Schoutens zum wertvollsten Spieler – zum achten Mal in dieser Saison. Auf Herrschinger Seite erhielt Johannes Tille die Ehrung – ebenfalls zum achten Mal.

Während KW aggressiver und zielstrebiger agierte, war den Gästen die 17 Tage lange Spielpause etwas anzumerken. Zwar gelangen der Hauser-Truppe die ersten Punkte des Spiels. Doch die Netzhoppers machten schnell klar, dass sie ihre letzte Chance auf die Play-offs nutzen wollten, drehten das Spiel und zogen auf und davon (8:6, 16:10). Mit einem kompromisslosen Schmetterball machte Schouten den Deckel auf den ersten Satz.

Herrsching lädt Gegner mit Aufschlagfehlern ein

Herrsching steigerte sich und gewann den zweiten Durchgang deutlich, auch weil die Aufschläge besser kamen. Danach sahen die knapp 450 Zuschauer in der Landkost-Arena ein nervenaufreibendes Duell auf Augenhöhe. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Eine Zwei-Punkte-Führung war das höchste der Gefühle. In den entscheidenden Phasen des dritten und vierten Satzes bescherte jeweils ein Aufschlagfehler des TSV den Netzhoppers den Satzball, den diese beide Male nutzten. Hauser: „In den entscheidenden Momenten fehlte der Aufschlagdruck.“

Die Brandenburger verdrängten durch den Sieg die Bisons Bühl vom achten Platz und zogen nach Punkten mit Herrsching gleich. So knapp wie dieses Jahr war es schon lange nicht mehr im Play-off-Rennen. Herrsching und Königs Wusterhausen stehen aktuell mit jeweils 21 Punkten auf den Plätzen sieben und acht, Bühl mit 20 Zählern auf Rang neun. Doch die Badener haben den Einzug in die Play-offs bei noch vier ausstehenden Partien weiterhin in der eigenen Hand. Angesichts des schwierigen Restprogramms der Netzhoppers (gegen UV Frankfurt und VfB Friedrichshafen) können aber wohl auch die Herrschinger für eine Verlängerung der Saison planen.

Rückkehr für Herrschings Johannes Tille

Viel Zeit, über die jüngste Niederlage zu grübeln, bleibt dem TSV ohnehin nicht. Bereits am Samstag, 16 Uhr, steht die vorletzte Auswärtspartie der regulären Spielzeit bei den Nachwuchs-Volleyballern des VC Olympia Berlin an. Zwar rangieren die Youngsters auf dem letzten Platz in der Bundesliga, im bisherigen Saisonverlauf konnte die Mannschaft des niederländischen Trainers Johan Verstappen aber schon ein ums andere Mal aufhorchen lassen.

Für Herrschings Johannes Tille ist es die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. Von 2015 bis 2017 war der heute 21-Jährige der Spielgestalter beim VCO und schnupperte in der Hauptstadt erste Bundesliga-Luft. Am Freitagnachmittag traf er sich bereits mit Freunden von früher.

Gegen VCO Berlin die Play-off-Teilnahme so gut wie sicherstellen

Mit einem Sieg in Berlin könnte der TSV seine vierte Play-off-Teilnahme in Folge praktisch sichern. „Wir wollen natürlich gewinnen. Ich habe keine Lust, es auf das letzte Spiel in Rottenburg ankommen zu lassen“, sagt Tille. Das Hinspiel gewann Herrsching zu Saisonbeginn deutlich mit 3:0. Seitdem haben sich die Berliner gesteigert. Hauser warnt vor dem „enormen Angriffsspiel“. Bester Angreifer bei Berlin ist der 19-jährige Lukas Pfretzschner – ein gebürtiger Dachauer.

ds