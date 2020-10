Herrschings Trainer Hauser: „Wir haben das Potenzial für Platz vier“

Sieht sein Team als Geheimfavorit: Trainer Max Hauser geht mit dem TSV Herrsching in die siebte Bundesligasaison. Zum Auftakt müssen die WWK Volleys nach Giesen.

Volleyball-Bundesliga

von Dirk Schiffner

An diesem Wochenende starten die WWK Volleys Herrsching in ihre mittlerweile siebte Spielzeit in der Volleyball-Bundesliga. Der Starnberger Merkur unterhielt sich kurz vor dem Auftaktspiel der Ammerseer bei den Helios Grizzlys Giesen (Samstag, 19 Uhr) mit Cheftrainer Max Hauser.