Herrschings erste Heimniederlage

Es bleibt dabei. Die Volleyballer des TSV Herrsching können gegen den VfB Friedrichshafen nicht gewinnen. Das erste der beiden Volleyballduelle verloren die Ammerseer in der Bunbdesliga gegen die Bodenseer mit 1:3 (21:25, 13:25, 25:19, 15:25). Am kommenden Samstag besteht die Möglichkeit zur Revanche, wenn es zum Wiedersehen im Viertelfinale des DVV-Pokals kommt.

Herrsching – „Wir haben verdient verloren“, meinte Coach Max Hauser nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB Friedrichshafen. Einzig im dritten Satz konnte Herrsching dem Liga-Primus Paroli bieten. In der ersten Analyse nach der ersten Heimniederlage in dieser Saison sah Hauser zumindest Sachen, „die wir am kommenden Samstag besser machen können“. Mit den Aufschlägen war der 34-jährige Übungsleiter sehr zufrieden, allerdings waren die Gäste in der Annahme nur sehr schwer zu knacken. Mit Libero Markus Steuerwald, David Sossenheimer und Athanasios Protopsaltis hatte der VfB einen fast nicht zu knackenden Annahme-Riegel. Aber im Angriff und Block ist noch deutlich Luft nach oben. So oft wie noch nie zuvor in dieser Saison veränderte Hauser seine Aufstellung. „Wir haben viel ausprobiert, um Informationen zu erhalten und unberechenbar zu bleiben. Ich glaube, das ist uns gelungen.“

Von Beginn an war Feuer in diesem Südderby. Gleich beim dritten Ballwechsel monierte Heynen beim Schiedsgericht, dass der Ball nicht am Boden war. Doch Schiedsrichter Stephan Müller (Augsburg) sprach den Punkt den Herrschingern zu. In der Folge übernahm aber der Rekordmeister vom Bodensee das Zepter. Bei den Hausherren hatte Humberto Machacon einige gute Aktionen. Auf Grund der guten Trainingseindrücke, aber auch weil Tim Peter zuletzt Schulterprobleme hatte, stand der Kolumbianer erstmals in der Startformation. Doch mit einem Aufschlagfehler besiegelte der Außenangreifer nach 27 Minuten den Satzgewinn für Friedrichshafen, nachdem man diesen lange Zeit sehr ausgeglichen gestalten konnte (21:25).

Im zweiten Durchgang hatten die WWK Volleys überhaupt keinen Auftrag. Mit einem Neun-Punkte-Lauf zog Friedrichshafen auf 4:12 davon. Mit sechs Assen hatte Athanasios Protopsaltis einen großen Anteil an dem Zwischenspurt. Nach nur 21 Minuten hieß es 13:25 aus Herrschinger Sicht. Wie vor Wochenfrist war die Zehn-Minuten-Pause dann allerdings Gift für die Gäste. Herrsching legte eine deutlich bessere Körpersprache an den Tag und spielte stärker. Friedrichshafen agierte nicht mehr ganz so zielstrebig und konsequent. Erst gegen Ende des Satzes konnte die Hauser-Crew davonziehen. Mit drei Assen in Serie legte Mittelblocker Alpár Szabó den Grundstein, mit einem krachenden Schmetterball machte Kapitän Lukas Bauer den Satzgewinn (25:19) perfekt.

Im vierten Satz machten die Häfler aber schnell klar, dass man einen Tie-Break wie am Donnerstag, als man 2:3 gegen Berlin verlor, vermeiden wollte. Schnell zogen die Heynen-Schützlinge auf 8:3 und 16:10 davon. Bei Herrsching war die Luft raus. Nach 97 Minuten war die erste Heimniederlage besiegelt.

Am kommenden Samstag kommt es an gleicher Stelle zum Wiedersehen. Was Hauser Hoffnung gibt für das Pokalspiel: „Der dritte Satz und weil ich weiß, dass wir noch besser spielen können.“ Ab Montag werde man sich intensiv auf das Spiel vorbereiten. „Die Sachen, die wir gut gemacht haben, müssen wir wieder gut machen. Die Sachen, die wir schlecht gemacht haben, müssen wir besser machen“, sagte Zuspieler Johannes Tille.

Für Friedrichshafen steht am Mittwoch aber erst einmal Champions League (gegen Ljubljana) auf dem Programm. Vital Heynen, der Anfang Oktober mit der polnischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde, war zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Das war ein wichtiger Schritt nach der Niederlage gegen Berlin. Der zweite Satz war vielleicht zu einfach, deswegen haben wir dann im dritten Satz nicht immer die Konzentration gehalten.“ Für Heynen war es aber ein guter Warnschuss für das Wiedersehen am kommenden Samstag. „Einfach wird es nicht“, glaubt der VB-Coach.