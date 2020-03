TSV Herrsching sicher in den Playoffs

Jetzt ist es amtlich: Die Bundesliga-Volleyballer des TSV Herrsching haben sich durch den 3:0-Heimsieg am Samstag gegen die Bisons Bühl sicher für die Playoffs qualifiziert.

Herrsching–Der 29. Februar wird auch gern als der geschenkte Tag bezeichnet. Auch die WWK Volleys Herrsching ließen sich am Samstag nicht lumpen und beschenkten ihre Fans mit einem famosen, nahezu ungefährdeten 3:0 (25:13, 25:20, 25:21)-Heimsieg gegen die Bisons Bühl. Damit ist der Mannschaft von Trainer Max Hauser die Playoff-Teilnahme nun auch rein rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Besser noch: Durch die 0:3-Niederlage der SVG Lüneburg gegen die Powervolleys Düren beträgt der Vorsprung auf Rang sechs nun schon satte sieben Zähler.

Gerade mal 71 Minuten benötigten Kapitän Johannes Tille & Co., um die zahnlosen Bisons zu erlegen. „Das ist nicht selbstverständlich, dass wir 3:0 gegen Bühl gewinnen“, betonte Hauser nach der flotten Nummer. Immerhin sind die Baden-Württemberger so etwas wie der Herrschinger Angstgegner. „Wir waren von Beginn an hoch konzentriert. Wir haben wenig Fehler gemacht, stark aufgeschlagen“, sagte Hauser, der total locker wirkte. Was der 36-Jährige nach der Partie auch bestätigte. „Ich war selten so entspannt. Teilweise wusste ich gar nicht, was ich den Jungs in den Auszeiten sagen sollte.“ Die letzten Minuten des Spiels klammerte Hauser aber aus. Da machte es sein Team noch mal unnötig spannend.

Für den noch geschwächten Jori Mantha spielte wieder Jonas Kaminski. Und anders als vor Wochenfrist in Eltmann erwischte der 23-Jährige diesmal einen Sahnetag. Entsprechend zufrieden war Hauser mit ihm. „Er hat sich da durchgebissen. Er hat stark angenommen, sehr stark aufgeschlagen, war gut im Block.“ Auch der Gelobte, der im bisherigen Saisonverlauf nicht über Gelegenheitseinsätze hinaus kam, genoss die Einsatzzeit. „Es hat Spaß gemacht. Von Minute zu Minute habe ich immer mehr Sicherheit gewonnen.“ Oder wie es Zuspieler Johannes Tille formulierte: „Diesmal hat er sich nicht in die Hosen gemacht.“

Man muss wissen, dass Kaminski normalerweise auf der Diagonalen zu Hause ist – und dort hinter Jalen Penrose nicht zum Zuge kommt. Der dünnen Personaldecke auf Annahme/Außen ist es geschuldet, dass Hauser Kaminski seit Saisonbeginn umschult. Vor allem in der Annahme liege der Trainingsschwerpunkt. „Er ist der Wahnsinn, er spult ein irres Pensum ab“, sagt Hauser. Denn Kaminski ist im Gegensatz zu seinen Mitspielern nur Halbprofi. Tagsüber arbeitet er als Chiropraktiker, in der Mittagspause schwitzt er im Kraftraum und abends klotzt er im Balltraining ran. Hauser hält große Stücke auf den gebürtigen Braunschweiger, beide Seiten sind an einer Verlängerung des Ein-Jahres-Vertrages interessiert.

Die Geschichte des elften Herrschinger Saisonsieges ist schnell erzählt. Nach 21 Minuten war der erste Satz in trockenen Tüchern (25:13). Nur unwesentlich länger dauerte der zweite Durchgang. Bis Mitte des Satzes konnte Bühl mithalten, danach erhöhten die Hausherren die Schlagzahl. Mit einem wuchtigen Schmetterball machte Jalen Penrose, mit 17 Punkten mal wieder erfolgreichster Angreifer, den Deckel drauf (25:20). Der dritte Satz war zunächst eine Kopie des ersten. Herrsching führte bereits mit 19:9, die 900 frenetischen Zuschauer stimmten bereits Siegeshymnen an, doch in den Bisons erwachte noch einmal der Kamfgeist. Die WWK Volleys retteten sich schließlich mit 25:21 ins Ziel. Ausgerechnet der Matchball war eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters Mahmoud Alburdeini (Dingolfing), der den Ball von Bühls Gregory Petty im Aus sah. Späte ausgleichende Gerechtigkeit: Im Hinspiel vor knapp drei Monaten entschied eine Fehlentscheidung im Tie-Break beim Stand von 13:14 aus Herrschinger Sicht die Partie zu Gunsten der Bisons Bühl.

Aus den jetzt noch verbleibenden drei Partien gegen den möglichen Playoff-Gegner Friedrichshafen, Frankfurt und Königs Wusterhausen benötigt Herrsching noch zwei Zähler, um sicher Hauptrunden-Fünfter zu werden.