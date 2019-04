GCDW will das Unmögliche möglich machen

Herrsching–Nach dem grandiosen 3:2-Erfolg der WWK Volleys Herrsching am Donnerstag über die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching kommt es am Samstag (18 Uhr, live auf sporttotal.tv) zum alles entscheidenden dritten Spiel in der Viertelfinalserie um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft.

Haben die Herrschinger als krasser Außenseiter eher auf Understatement gemacht, haben sie nun Blut geleckt? „Die Ausgangslage hat sich nicht geändert“, sagt Kapitän Lukas Bauer. „Der Druck liegt bei den Alpenvolleys, die wollen ins Halbfinale. Wir natürlich auch.“ Kann die Mannschaft von Coach Max Hauser eine ähnliche Energieleistung bringen, ist das Unmögliche durchaus möglich. „Wir wissen jetzt, dass wir in Innsbruck gewinnen können“, sagte Hauser nach dem über zweieinhalbstündigen Fünf-Satz-Krimi.

Ob Tim Peter in Innsbruck mitwirken kann, entscheidet sich kurzfristig. Der 21-jährige Außenangreifer verletzte sich Anfang des fünften Satzes. Eine Stunde nach Spielschluss zeigte sich Peter mit dick bandagiertem Knie dennoch optimistisch. Auch Hauser gab am Tag danach Entwarnung: „Es ist nicht so schlimm, wie anfangs befürchtet.“

Im ersten Spiel fanden sich in der riesigen Olympiahalle in Innsbruck 800 Zuschauer ein. Beim Entscheidungsspiel werden es am Samstag wohl deutlich weniger werden. In der benachbarten Fußballarena spielt Wacker Innsbruck gegen Rapid Wien. Auch sonst sind die Innsbrucker Volleyballer nicht unbedingt ein Zuschauermagnet in der Tiroler Landeshauptstadt. „Es ist mir egal, wie viele Zuschauer kommen, mich interessiert nur, dass die Mannschaft gewinnt“, sagt Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler, der bisher keinen Gedanken an ein Scheitern gegen Herrsching verschwendet hat. Der umtriebige Manager hat bereits alle Vorbereitungen für die am kommenden Mittwoch beginnende Halbfinalserie getroffen.

Nun könnten die WWK Volleys dem Hauptrunden-Zweiten einen dicken Strich durch die Rechnung machen – was gleichbedeutend der größte Erfolg in der Herschinger Vereinsgeschichte wäre. Auf ihre Fans können sich die Herrschinger jedenfalls verlassen. Der kurzfristig gecharterte Fanbus war binnen kürzester Zeit ausgebucht. Die Anhänger können so eine echte Heimspielatmosphäre nach Innsbruck transportieren. Es ist angerichtet für ein weiteres Volleyball-Spektakel