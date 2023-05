Vom Albtraum des Familienlebens

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Teilen

Lebt in Herrsching: die Autorin Ursula Kirchenmayer. © Sascha kokot

Die Herrschingerin Ursula Kirchenmayer legt ihren Debütroman vor und liest daraus am 6. Mai im Café Sonrisa in Herrsching.

Herrsching – Es ist der Albtraum: Da bezieht man als junges Paar und frisch gebackene Eltern eine neue Wohnung, und dann macht einem eine psychisch kranke Nachbarin das Leben zur Hölle. Das ist der Plot des Debütromans „Der Boden unter den Füßen“ von Ursula Kirchenmayer aus Herrsching. Sie ist eine junge Autorin, die bislang nur kurze und auch preisgekrönte Texte veröffentlicht hat, aber wie so ein Leben mit Baby aussieht, das kennt sie. Sie hat zwei Kinder und muss sich die Zeit zum Schreiben vom Familienalltag abzwacken. Ein täglicher Spagat zwischen Kindern, Kochtopf und Schreibtisch.

Da ist es schon eine Herausforderung, einen knapp 400 Seiten dicken Roman zu schreiben, aber die Autorin weiß, worüber sie schreibt. Die Handlung ihres Romans sowie die Dialoge sind aus dem Leben gegriffen. Es geht um eine junge Familie und deren Herausforderungen. Nils und Laura sind mit ihrem Baby in eine neue Wohnung gezogen, das Auto ist kaputt, die Nachbarn sind schwierig. Kein Wunder, dass Laura beim Einrichten des neuen Heims zwischen den Umzugskartons dann schon mal den Überblick verliert und nichts mehr in Ordnung ist. Dazu kommt die Desillusionierung, weil das Paar feststellt, dass die Wohnung doch nicht der ersehnte Zufluchtsort ist, sondern nach Moder und Tiergeruch stinkt. Der Streit von Nachbarn im Geschoss unter ihnen nervt auch. Da kommt Sehnsucht auf, nach Heimat, nach Bayern, nach Fröschen und nach Licht über dem See.

Der Roman ist ein beachtliches Debüt. Der Autorin gelingt es, die Schwierigkeiten einer jungen Mutter, die in ihre neue gesellschaftliche Rolle schlüpft, fassbar zu machen. „Dieses Erschöpft-Sein, dieses Erfüllen von Erwartungen den eigenen Eltern gegenüber, vor allem, wenn es um Weihnachten geht, dieses durch schlaflose Nächte angefeuerte Taumeln zwischen wer-war-sie-einmal-gewesen und wer ist sie jetzt?“, heißt es im Roman und weiter „Ihr Leben verschwamm zu einem konturlosen Film.“ Irgendwie müssen da ja alle durch, die Beruf und Familie unter einen Hut bringen wollen, denn gesellschaftlich gelöst ist das Problem trotz Kitas und Tagesmüttern nicht. Aber wenn darüber so unterhaltsam geschrieben wird, kommt man als Leserin und Leser gut durch den Tag.

Am kommenden Samstag, 6. Mai, stellt die Autorin im Café Restaurant Sonrisa (Bahnhofstraße 23) in Herrsching ihr Buch in einer Lesung vor. Die musikalische Begleitung übernimmt Luis Alvez, Annegret Liepold moderiert. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Reservierungen sind unter (0 81 52) 9 17 22 24 möglich.