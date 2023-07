Vom Gelegenheitssportler zum Triathlon-Triumph: Felix Schillers Erfolgsgeschichte

Herrschinger bei der „Challenge Roth“

Von Tobias Gmach schließen

Bester in seiner Altersklasse, Vizeweltmeister in der Feuerwehrwertung und 75. unter mehr als 3500 Teilnehmern. Felix Schiller aus Herrsching ist beim größten Langdistanz-Triathlon der Welt in Roth eine Meisterleistung gelungen. Und das, obwohl er noch vor zwei Jahren nichts mit Leistungssport zu tun hatte.

Herrsching – Schon auf der Zielgeraden ballt Felix Schiller die Fäuste und brüllt die Freude heraus. Kurz nach der Ziellinie schreit er noch zweimal „Jaaa“, fasst sich mit beiden Händen an den Kopf, stützt sich auf den Oberschenkeln ab, schaut zu Freundin und Familie hinter der Absperrung. Dann bricht der 22-Jährige in Tränen aus. „Er hat geschrien und geweint. Wir haben alle geschrien und geweint“: So beschreibt Felix’ Papa, Christian Schiller, der Herrschinger Bürgermeister, den größten sportlichen Erfolgsmoment im Leben seines Sohns.

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen: Die „Challenge Roth“ in Mittelfranken ist nicht irgendein Triathlon, sie war auch heuer wieder der weltweit größte mit mehr als 3500 Einzelstartern, mit rund 300 000 Zuschauern und mit absoluten Top-Athleten, den Stars der Szene, wie dem Sieger und neuem Rekordhalter Magnus Ditlev aus Dänemark und dem deutschen Profi Patrick Lange, der Zweiter wurde.

+ Auftakt: Die gute Zeit beim Schwimmen im Main-Donau-Kanal gibt Schiller Auftrieb. © Clara Dinter

Felix Schiller wurde 75. im Gesamtklassement, Erster in seiner Altersklasse der bis 25-Jährigen und Vizeweltmeister bei den „Firefighters“, also in der Feuerwehrwertung. Die Meisterleistung von Ditlev und Lange war zu erwarten, die von Schiller nicht. Felix aus der Asche könnte man ihn nennen, den jungen Mann, der in Herrsching aufgewachsen und dort aktives Feuerwehr-Mitglied ist, der in Innsbruck Wirtschaftswissenschaften studiert und 16 Stunden die Woche bei einer Software-Beratungsfirma jobbt.

Er ist eben keiner, der seit dem sechsten Lebensjahr im Leichtathletikverein und für den fokussiertes Training seit der Kindheit Alltag ist. Sondern einer, der beim TSV Herrsching in der Jugend nach Lust und Laune Handball spielte und heute darüber sagt: „Ich habe das nie wirklich ernst genommen.“ Mit Leistungssport hatte Schiller noch vor gut zwei Jahren nichts zu tun. Bis sein Freund Niko Malleczek in ihm die Begeisterung für den Triathlon weckte. Bis er sich im Mai 2021 ein Zeitfahr-Rennrad zulegte, eines mit extrem aerodynamischer und nicht gerade bequemer Sitzposition. Die Teilnahme in Roth musste er nicht forcieren, im Vorjahr machte er als Läufer bei der Staffel mit und gewann im Rahmen der Veranstaltung den Einzelstartplatz für 2023 – bei einer Verlosung.

+ Grinsend auf dem Rad: „Du wirst von den Massen raufgetragen“, sagt Schiller über den Solarer Berg. © Schiller

Der Vorabend der Challenge: Mama und Papa Schiller kochen Unmengen an Nudeln für Felix und die 15-köpfige Unterstützergruppe. Auch Felix’ Bruder Valentin ist in Mittelfranken dabei, genau wie die Tanten, die dort wohnen, Niko Malleczek und weitere Freunde. Der Veranstalter schmeißt zeitgleich eine „Pasta-Party“ für die Sportler, sie brauchen Kraft. Felix Schiller holt sie sich lieber im privaten Kreis. Er ist extrem aufgeregt. Wie lange wird er bei seinem allerersten Langdistanz-Triathlon brauchen? Hinter seinem Rücken geben Freunde und Verwandte Tipps ab. 10 Stunden, 30 Minuten, sagt die eine, andere trauen ihm eine Stunde schneller zu. Auf unter neun Stunden will niemand wetten – bis auf Freundin Sophia Frenes. Sie notiert: 8:59:44.

Am nächsten Tag, bei 30 Grad, zehrt Felix Schiller nicht nur von den Nudeln, sondern auch von der perfekt koordinierten Unterstützung seiner Leute. „Wir wollten, dass alle paar Kilometer jemand steht, den Felix kennt. Das war eine logistische Herausforderung“, erzählt Christian Schiller. Er und die anderen fahren mit E-Bikes im Wechsel voraus, stimmen sich in einer Chatgruppe ab, greifen auf das GPS-Live-Tracking des Veranstalters zurück und feuern den 22-Jährigen ohne Ende an. „Feeelix, jawoll, Felix go, super. Du hast eine Wahnsinnszeit.“

+ Am Ende: Auf den letzten Kilometern vor dem Ziel quält sich Schiller, ihm ist durchgehend schlecht. © Schiller

Am frühen Morgen stürzt sich der 22-Jährige im Neoprenanzug in den Main-Donau-Kanal. Massenstart. Er kriegt Arme auf den Kopf, touchiert andere an den Beinen. In seinen Worten: „Es geht ziemlich zur Sache, es wird sehr aggressiv geschwommen. Man nimmt wenig Rücksicht, das ist aber normal.“ Schon nach 54 Minuten steigt er aus dem Wasser, nur 62 andere werden noch schneller sein. Fünf Stunden später wird Schiller einen Marathon in drei Stunden laufen, Platz 44 in der Einzelwertung. Auf dem Rad schneidet er mit Rang 260 vergleichsweise bescheiden ab – hat aber den meisten Spaß. Er nimmt jede Kurve möglichst weit innen, fast liegend auf dem windschnittigen Gefährt. „Ich bin grinsend über die Strecke gefahren und musste aufpassen, dass ich nicht zu viel gebe“, erzählt er später. Besonders am Solarer Berg, wo er durch eine hyperventilierende, jeden Fahrer feiernde Menge rauscht: „Du wirst von den Massen raufgetragen.“ Aber er muss seine Trittfrequenz konstant halten. Ständige Kontrollblicke auf die Wattwerte am Tacho. Die Angst, zu übersäuern und aufgeben zu müssen, sie fährt mit.

So manchem blüht dieses Schicksal. Als Schiller den heißen Asphalt unter den Laufschuhen spürt, etwa bei Kilometer sieben des Marathons, ereicht er Teilnehmer, die ihn zuvor mit dem Rad überholt haben. Sie stehen am Straßenrand. Sie übergeben sich. Auch mit Schiller geht es ab Kilometer 21 bergab. Muskuläre Probleme, Schmerzen in den Kniekehlen und im Oberschenkel. Dann wird ihm schlecht: „Der Körper sagt irgendwann: Es reicht jetzt. Die Übelkeit legt sich nicht. Sie wird von Gel zu Gel schlimmer.“ Schiller muss essen, auch wenn der Körper danach nicht verlangt. Koffein-Tuben und Traubenzucker, Kalorien pur. Man müsse auch den Magen vorher trainieren, sagt der Athlet.

+ Feiern mit den Unterstützern: Felix Schiller, umarmt von Freundin Sophia Frenes. Dahinter: Mama Eva, Papa Christian, Bruder Valentin, Freunde und Verwandte. © Schiller

Ein Jahr lang hat sich Felix Schiller auf den Tag vorbereitet. Harald Fritz vom österreichischen „Team Ausdauercoach“ hat ihm Trainingspläne geschrieben. „Ohne ihn hätte ich das sicher nicht so geschafft.“ Nach dem Wettkampf bekommt er eine Nachricht von Fritz, eine selbstironische: „Auch der beste Coach kann ein Talent nicht verhindern.“ Als der Herrschinger ins Ziel läuft, zeigt die Uhr das für fast alle Undenkbare: 8:47:34.

Es herrscht Gefühlschaos, auch beim Papa. Christian Schiller ist noch Tage danach aufgewühlt, wenn er von dem Tag erzählt: „Als Eltern hatten wir schon Angst, dass er seinem Körper zu viel zumutet, aber bremsen kannst ihn halt auch nicht. Wir sind natürlich total stolz.“ Felix Schiller muss kurz nach dem Zieleinlauf an den Tropf der Sanitäter, kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Bald steht er aber wieder. Auf die Frage, ob er sich noch mal einen Langdistanz-Triathlon antut, antwortet er im ersten Moment entschieden: Nein. Sein Vater erklärt, warum: „Das ist, wie wenn Sie eine Mutter direkt nach der Geburt fragen, ob sie noch ein Kind will.“

Mit drei Tagen Abstand sieht der 22-Jährige die Sache etwas anders. „Der Ironman auf Hawaii ist schon ein Traum von mir“, räumt er ein. Dann schwingt er sich aufs Rad. Eine kleine Tour mit der Freundin. Nur 30 Kilometer. Oder vielleicht 40.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.