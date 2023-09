Vom Kirchenpfleger zum Verwalter

Von: Andrea Gräpel

Der neue Kirchenverwaltungsleiter für drei Pfarreiengemeinschaften: Franz Bauer bringt als ehemaliger Kirchenpfleger von Inning Erfahrung mit. © Dagmar Rutt

Zur Entlastung des weltlichen Aufgabenbereichs in Pfarreiengemeinschaften gibt es Kirchenverwaltungsleiter. Von Herrsching aus betreute bislang Martin Köbler die Pfarreiengemeinschaften Ammersee-Ost, Weßling und Seefeld/Wörthsee. Ihm folgt nun Franz Bauer in die leitende Position.

Herrsching – Franz Bauer ist in der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost kein Unbekannter. Viereinhalb Jahre lang war der 56-Jährige Kirchenpfleger in der Pfarrgemeinde Inning. Rückblickend nennt es Bauer im Spaß „ein vierjähriges Praktikum“. Allerdings wusste er bis vor wenigen Monaten nicht, dass er jemals hauptberuflich in die Kirchenverwaltung wechseln würde. Für ihn sei die Nachricht, dass Martin Köbler sich verändern wolle, eher unerwartet gekommen, so Bauer. Im Gespräch mit Pfarrer Simon Rapp, der zugleich Dekan ist, kam beiden dann die Idee, dass Bauer die Nachfolge antreten könnte. Rapps Unterstützung war ihm sicher, die der leitenden Pfarrer in Weßling und Seefeld, Thomas Ruf und Roland Böckler, erhielt er auch, also bewarb er sich beim Bistum Augsburg, bei dem er offiziell angestellt ist.

Für Bauer begann ein komplett neuer Abschnitt in seiner Berufskarriere. Fast 40 Jahre war er bei der VR Bank, zuletzt in der IT-Abteilung. „Meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann habe ich noch im Raiffeisen-Lagerhaus in Inning angefangen“, erzählt er. Von da an gab es viele Fusionen, die am Ende zur heutigen VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg führten. Die Bank sei ihm im Kündigungsverfahren entgegengekommen, sodass er frühzeitig schon zum 1. Juli an seinem Schreibtisch im Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft Ammersee-Ost in Herrsching Platz nehmen konnte, sagt Bauer. Ein Ort, der ihm als Kirchenpfleger Innings nicht ganz unbekannt war.

Als Kirchenpfleger hatte Bauer in Inning zwei Kirchen und einen Kindergarten zu betreuen – dazu gesellen sich nun einige mehr. Als Kirchenverwalter ist er zugleich stellvertretender Kirchenverwaltungsvorstand und damit zuständig für 26 Kirchen und Kapellen in 14 Pfarreien von drei Pfarreiengemeinschaften zwischen Herrsching und Etterschlag sowie Inning und Hausen. Dazu kommen vier Kindergärten unter kirchlicher Trägerschaft und nicht zuletzt sechs Pfarrer, mit denen er zusammenarbeitet. „Jeder hat eine andere Art“, gesteht Bauer. Aber alle seien ihm zugewandt und offen begegnet.

Mit Kirchen und Kindergärten hat Bauer sich als Kirchenpfleger schon bewährt. Der Bau des katholischen Kindergartens hatte seine Tücken. Auch die Sanierung der Pfarrkirche in Inning erforderte Geduld. 2017 sollte damit schon begonnen werden. Zuletzt hatte Bauer auf Baubeginn im Herbst gehofft. Aber er schüttelt den Kopf. „Der Bescheid lieg gerade erst vor. Ohne konnten wir keine Ausschreibung machen, das ging erst jetzt.“

Der Turmsanierung ab kommendem Frühjahr sollte damit nichts im Wege stehen. „Dann wird’s auch Zeit“, sagt Bauer. Denn vier der fünf neuen Glocken, die danach für Inning schlagen sollen, lagern seit 2018 in der alten Nikolauskirche in Herrsching. Und die soll bekanntlich zum Festsaal umfunktioniert werden. Dieser Bescheid liege noch nicht vor, aber Dekan Rapp hofft, dass es damit im kommenden losgehen kann. Was Rapp und Bauer noch fehlt, ist ein neuer Kirchenpfleger für die Pfarrei Inning. Bauer musste das Ehrenamt niederlegen. „Das wäre mit seiner neuen Funktion als Kirchenverwalter nicht vereinbar gewesen“, sagt Rapp in der Hoffnung, dass sich bald jemand anderes findet.