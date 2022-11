Vorsicht, wenn’s dämmert

Damit Einbrecher und Betrüger wenig Chancen haben: Michael Wittmann (l.), Dieter Waschow (2.v.l.), Polizeichef Winfried Naßl (Mitte) und sein Vize Christian Schäffler (r.) klären Passanten wie Alfred Resch auf. © Andrea Jaksch

Nach den Serien in den Jahren vor Corona, waren die Einbruch-Zahlen während der Corona-Pandemie erfreulich zurückgegangen. Die Polizeiinspektion Herrsching hat gestern im gesamten Dienstbereich eine Präventionsaktion durchgeführt, damit das auch so bleibt.

Herrsching – Die Präventionsmaßnahme zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen in Form von Informationsbroschüren und Gesprächen ist eine größere Kampagne in ganz Deutschland. Jede Inspektion kann selbst entscheiden, wie sie sie durchführt. Herrschings Polizeichef Winfried Naßl und sein Stellvertreter Christian Schäffler dachten sich: „Diese Chance wollen wir nutzen.“ Und nachdem ihnen für gestern 30 Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei in Dachau zugesagt worden waren, ging es los. Dabei war auch der Stellvertreter des „obersten Verbrechensbekämpfers“ in Oberbayern, Kriminalrat Michael Wittmann aus Ingolstadt. Bei Einbruch der Dunkelheit schwärmten die Einheiten nach vorangegangener Einsatzbesprechung im gesamten Dienstbereich aus – in Herrsching, Inning, Andechs, Seefeld, Wörthsee und Weßling. Insgesamt waren mehr als 40 Polizisten unterwegs.

„Die Zahl der Wohnungseinbrüche war zuletzt erfreulich niedrig“, sagt Christian Schäffler, 14 waren es 2021 im Dienstbereich der Polizeiinspektion Herrsching. „Das war eine Coronazahl, ganz klarer Fall“, so Schäffler. Auch 2020 waren es nur 16. Damals gab es die ersten Lockdowns, die Menschen blieben zu Hause, arbeiteten im Homeoffice. So etwas erschwert Einbrecherbanden das Leben.

Die Zahlen waren auch schon vorher zurückgegangen. 2016 war im Landkreis wohl das Rekordjahr, als 194 Einbrüche gezählt wurden. Schon im Jahr darauf nahm die Zahl ab. Einbrecherbanden könnten jedoch jederzeit wieder zuschlagen. Und nachdem mit der Winterzeit auch die Dämmerung wieder früher einbricht, wollen Naßl und Schäffler die Bevölkerung sensibilisieren, „um die erfreulich niedrigen Zahlen zu halten oder noch weiter zu senken“, so Schäffler. In den allen Ortschaften verteilten die Polizeibeamten Flyer und stellten sich den Fragen der Bürger. „Hier und da, in kleineren Dörfern, haben wir auch an der Tür geklingelt.“ Die Beamten machten dabei auch auf sogenannte Gaunerzinken aufmerksam, kryptische Zeichen, die Späher den Einbrecherbanden an Häusern, Zäunen oder Pfosten hinterlassen. Diese Zeichen weisen auf Gewohnheiten von Bewohnern oder Eigenheiten hin.

„Natürlich haben wir bei dieser Aktion auch Fragen zu aktuellen Phänomenen wie Callcenter-Betrug zum Beispiel durch sogenannte Schockanrufe oder Enkeltrick beantwortet“, sagt Schäffler. Die Polizei begegnet dem schon lange mit Kampagnen unterschiedlicher Namensgebung – ob „Oma, leg auf“ oder „Nicht mit meiner Oma!“. „Leider fallen den Betrügern immer noch Menschen zum Opfer“, bedauert Schäffler. Zuletzt im Einsatzbereich der Polizeiinspektion Herrsching, als eine Inningerin (79) massiv unter Druck gesetzt wurde und mehrere Tausend Euro und Schmuck verlor (wir berichteten).

Bis 19 Uhr waren die Beamten gestern unterwegs. „Danach wollten wir nicht mehr klingeln“, so Schäffler. In zahlreichen Gesprächen kamen sich die Schutzleute und die Bürger näher, auch im Verständnis füreinander. Die Polizei Herrsching erhofft sich mit der Präventionsmaßnahme vor allem aber die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen für sich und für den Nachbarn, und dass bei Auffälligkeiten zur Sicherheit die Nummer der Polizei gewählt wird, in Herrsching ist dies (0 81 52) 9 30 20.