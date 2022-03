VR Bank knackt magische Marke

Von: Tobias Gmach

Der Vorstand der VR Bank um (v.l.) Josef Pölt, Konrad Hallhuber und Thomas Vogl mit dem Generalbevollmächtigten Cyrus Ahari beim digitalen Pressegespräch. © VR BANK

Die VR Bank mit Sitz in Herrsching bekommt wirtschaftlich immer größeres Gewicht. 2021 knackte sie die 3-Milliarden-Euro-Marke bei der Bilanzsumme. Der schleichende Personalabbau wird trotzdem fortgesetzt. Angesichts des Krieges prüft die Bank, wie sie helfen kann.

Herrsching – Auch die Pandemie und der Krieg in der Ukraine können nicht daran rütteln: Die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg mit Hauptsitz in Herrsching sieht sich weiterhin auf einem „guten und soliden Wachstumskurs“: So formulierte es Vorstandsvorsitzender Thomas Vogl gestern beim digitalen Bilanz-Pressegespräch. Die „Wachstumstreiber“ seien das Kreditgeschäft in den Bereichen Immobilien und Gewerbe sowie Geldanlagen. Die Genossenschaftsbank wird wirtschaftlich seit Jahren stärker – 2021 knackte sie erstmals die 3 Milliarden Euro bei der Bilanzsumme. Diese Grenze sei für alle Banken „ein markanter Punkt“, erklärte Vorstandsmitglied Konrad Hallhuber. „Die Meldepflichten nehmen zu, man ist dann stärker im Fokus der Bankenaufsicht.“

Filialschließungen – 16 Anlaufstellen für Kunden gibt es im Landkreis – seien derzeit nicht geplant, sagte Vogl auf Nachfrage. 387 Mitarbeiter beschäftigte die VR Bank zum Jahresende insgesamt, die Landkreise Landsberg und Weilheim-Schongau miteingerechnet. 410 waren es ein Jahr zuvor. Der schleichende Personalabbau wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Man habe Mitarbeitern Altersteilzeiten angeboten, manche Stellen von jenen, die in Ruhestand gehen, werden nicht mehr nachbesetzt. „Vieles automatisiert sich, wir werden immer effektiver“, sagte Vogl.

Mit 2,2 Millionen Euro Gewerbesteuer war die Bank im vergangenen Jahr wieder einer der größten Steuerzahler der Region. 89 620 Privat- und Geschäftskunden hat sie, knapp ein Drittel sind auch Genossenschaftsmitglieder. Das Ziel: Bis 2026 sollen die Hälfte der Kunden Teilhaber sein. Immer mehr von ihnen nutzen das Online-Banking (86 Prozent der 40 000 Girokonten). Die App, die zuletzt modernisiert wurde, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Für die Bank selbst wird der Immobilienmarkt immer wichtiger, sie profitiert von den Krediten für große Bauträger und Investoren – auch wenn bebaubare Grundstücke im Landkreis rar sind. Deshalb hat die VR Bank auch eine eigene Immobilien GmbH gegründet.

Ein größeres Projekt realisiert sie selbst an der Herrschinger Straße in Erling. Auf 2800 Quadratmetern soll ein Mehrfamilienhaus entstehen – mit mehr als 1000 Quadratmetern Gewerbefläche, mit einem Bäckerei-Café, Arztpraxen und natürlich einer neuen Bankfiliale. Die Abbrucharbeiten laufen, der Bau soll im zweiten Quartal beginnen und zwei Jahre dauern.

Trotz einiger guter Nachrichten: Der Krieg in der Ukraine überschatte gerade alles, betonte Vorstandsvorsitzender Vogl. Die Bank prüfe derzeit, wie sie helfen kann. Drei Möglichkeiten gebe es: die noch recht neue Crowdfunding-Plattform zum Spenden sammeln, die von der VR Bank initiierte Bürgerstiftung Landkreis Starnberg und den eigenen Wohnungsbestand, um Geflüchtete in der Region unterzubringen.