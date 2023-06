„Kein Grund abzuwarten“

Die Gemeinde Herrsching will sich eine kommunales Wärmeplanung zulegen. © imago

Mit dem Heizungsgesetz hat auch die Wärmeplanung Fahrt aufgenommen, die Bestandteil des Koalitionsvertrags der Bundesregierung ist. In Herrsching war sie schon Thema im Gemeinderat.

Herrsching – Der Gesetzentwurf zur Wärmeplanung soll schon nächste Woche im Bundeskabinett beschlossen werden. „Es wäre ideal, das Thema jetzt anzugehen“, sagte Grünen-Gemeinderat Gerd Mulert in der Ratssitzung diese Woche. Als Sprecher des Arbeitskreises Energie der Lokalen Agenda in Herrsching hatte er den Antrag gestellt, eine Wärmeplanung zu veranlassen. Um in den Genuss einer Förderung zu kommen, sollte dies möglichst bald geschehen, so Mulert. Das Thema wird alle Gemeinden betreffen.

Die Ausweisung von sogenannten Wärmenetzgebieten „soll“ dem Gesetzentwurf entsprechend für Gemeinden in der Größe Herrschings bis 31. Dezember 2027, „muss“ aber spätestens bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Der Arbeitskreis Energie der Lokalen Agenda hatte das Thema schon auf dem Schirm, bevor der Gesetzentwurf konkret wurde. Im Zusammenschluss mit der neu gegründeten Klimaagentur und durch eine gute Vernetzung mit den Nachbarlandkreisen Landsberg und Fürstenfeldbruck „ist die Lösung eigentlich auch schon da“, sagt Mulert im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Wir verfügen über genügend Ressourcen, um die Untersuchung selbst durchzuführen.“

Mulert, der auch Vorstandsvorsitzender der Energiegenossenschaft Fünfseenland ist, wollte das Thema deshalb mit seinem Antrag anschieben, wurde im Gemeinderat allerdings durch den Bürgermeister erst mal mit möglichen Problemen konfrontiert. Für Christian Schiller war noch lange kein Gesetz in Sicht und Experten waren nicht greifbar. Er schlug einen „Vorratsbeschluss“ vor und empfahl, abzuwarten bis Herbst oder später. Zudem verwies er darauf, dass die Untersuchung des Wärmebedarfs wenigstens 50 000 Euro kosten würde. Mulert ließ dies in der Sitzung so gelten. „Herbst ist gut“, sagte er, weil eine Förderung bis Ende des Jahres möglich sei. Im Nachhinein ärgert sich Mulert ein bisschen, dass er nicht besser auf die Diskussion vorbereitet gewesen war: „Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der Antrag so durch geht.“ Weil über das Gesetz schon Anfang Juli abgestimmt werden soll, gebe es nämlich schon bald eine Grundlage. Und Experten, davon ist Mulert auch überzeugt, könne insbesondere die Klimaagentur organisieren. Es müsse kein externes Ingenieurbüro beauftragt werden, deren Auftragsbücher in der Tat voll seien.

Die Wärmeplanung ist eine Ermittlung von Heiz-Bedarfen in einer Gemeinde. Besondere „Wärmedichten“, also Bereiche mit hohem Bedarf, erkennt Mulert zum Beispiel im dicht bebauten Gebiet zwischen der Schindlbeckklinik bis hin zum Standort des künftigen Krankenhauses. In einer Wärmeplanung vermutet er dort die „dunkelroten“ Werte. Anhand dieser Bestandsanalyse müsste danach die Machbarkeit eines Wärmenetzes abgeklopft und nach möglichen Standorten für Heizzentralen Ausschau gehalten werden. Diese müssten dann dort gesetzt werden, wo sie technisch möglich, finanzierbar und wirtschaftlich machbar seien. Die Wärmeplanung liefert dazu die Grundlage, erklärt Mulert. Erst im dritten Schritt stelle sich die Frage, wie die Energie erzeugt werden könne. „Erst zum Beispiel von Geothermie zu sprechen, ohne die Infrastruktur zu haben, diese Wärme an die Haushalte zu liefern, macht nämlich wenig Sinn.“

Bürgermeister Schiller hatte in der Gemeinderatssitzung am Montag so abstimmen lassen: „Wir sind dafür. Spätestens im Herbst werden wir uns damit befassen.“ Mulert kann allerdings keinen Grund mehr erkennen, abzuwarten. Er will das Thema deshalb vorher erneut ansprechen.