Wahlplakate beschädigt: Herrschinger Bürgermeister erstattet Anzeige 

Im Mai 2019 vor der Europawahl waren sie recht leer - nun werden sie ständig Opfer von Vandalismus: Die Wahlplakat-Wände in Herrsching.

“Respektlos den Kandidaten gegenüber“

von Peter Schiebel schließen

Neun Plakatwände zur Kommunalwahl gibt es in Herrsching, zwei in Breitbrunn und eine in Widdersberg. Immer wieder kommt es dort zu Beschädigungen, werden Plakate heruntergerissen oder überklebt. Bürgermeister Christian Schiller ist jetzt der Geduldsfaden gerissen.