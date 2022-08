Wandel im Einklang mit der Natur

Teilen

Die Welt in einem Saal: Das internationale Seminar in Herrsching mit Teilnehmern aus 39 Ländern wurde zum Teil simultan übersetzt. © HDBL

Mit einer Videobotschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist in dieser Woche das zweiwöchige Internationale Seminar für Führungskräfte der Landjugendarbeit im Haus der bayerischen Landwirtschaft zu Ende gegangen. Es war bereits das 30. Im Mittelpunkt des vom Bundesministerium veranstalteten Seminars stand, Kompetenzen zu entwickeln, eigene Erfahrungen zu teilen und Netzwerke zu bilden sowie persönliche Aktionspläne zu entwickeln.

Herrsching - In englischen und französischen Sprachgruppen wurde insbesondere darüber diskutiert, wie Wandel mithilfe von Bildung und Beratung, im Einklang mit Natur und Umwelt, in und mit der Landwirtschaft sowie in Gesellschaft und ländlichen Räumen gestaltet werden kann. Ein Höhepunkt war die sogenannte Weltkonferenz. Hier wurden über die Sprachgrenzen hinaus Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze diskutiert sowie Erfahrungen und Best Practices geteilt. Darauf aufbauend wurden Aktionspläne erarbeitet und vorgestellt, die in die Arbeit vor Ort in den Heimatländern einfließen können.

Gunther Strobl, Seminarleiter und Direktor des Hauses der bayerischen Landwirtschaft, sprach von einem wohl einzigartigen Seminar mit ganz besonderen Menschen und ganz besonderen Zielen. „Sie haben auf beeindruckende Art und Weise gezeigt, wie fruchtbar der in jeder Hinsicht grenzüberschreitende Austausch sein kann, wie inspirierend Vielfalt sein kann“, sagte er zum Abschied. Seine Stellvertreterin Angela Kraus wünschte sich: „Bleibt dran an euren Träumen.“