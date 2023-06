„Ein Wahnsinn“: Hausbesitzer ringt verzweifelt um Baugenehmigung – Dach nur von Plane geschützt

Von: Andrea Gräpel

Seit drei Jahren ist das Dach wegen des Baustopps nur provisorisch mit einer Plane bedeckt. © Andrea Gräpel

Seit 2020 gilt für die Sanierung eines 1937 in Wartaweil erbauten Hauses ein Baustopp. Das Dach ist vor Regen nur durch eine Plane geschützt. Daran wird sich wohl auch nach einem Vor-Ort-Termin des Verwaltungsgerichts erst mal nichts ändern.

Wartaweil - Zwei Klagen haben Ina und Oliver Fendt gegen das Landratsamt laufen. In beiden Fällen klagen sie für Ausnahmen vom aktuellen Bebauungsplan aus dem Jahr 2003 – Ina Fendt für die Bestandssanierung, Oliver Fendt für einen Antrag auf Neubau, ein Vorhaben, von dem er mittlerweile aber Abstand genommen habe, wie er sagt. Beide Anträge überschreiten die Festsetzungen.

Hausbesitzer verzweifelt: „Wir werden wohl mit der Folie weiterheizen müssen. Ein Wahnsinn.“

Die Fendts hatten weder Rechtsbeistand noch Architekt bei dem Ortstermin dabei. Oliver Fendt vertrat sich stattdessen wortreich selbst und führte zur Entschuldigung etwa an, dass die Familie das Anwesen Wartaweil 32 erst 2018 erworben hat. Einige der ihm vorgeworfenen Überschreitungen seien damals bereits vollzogen gewesen. Als die Fendts das Haus nach dem Erwerb schließlich energetisch sanieren wollten – mit Fotovoltaikanlage und Dachdämmung, begann das Dilemma, das durch den Baustopp nun drei Jahre dauert. Fenster hat er zwar einbauen dürfen, aber seit drei Jahren bedeckt eine Folie das Dach, damit es nicht hineinregnet. Ein großes Loch am Giebel zeugt davon, dass diese Lösung nicht langfristig ausgelegt ist.

Im guten Glauben, das sei nicht baugenehmigungspflichtig, habe er für eine notwendige Erhöhung des Kniestocks keinen Antrag gestellt. „Ich dachte, die Erhöhung ist zulässig, weil nicht augenfällig“, so Fendt, der mit seinen eigenen Worten das Gesetz auszulegen versuchte. Richter Johann Oswald wies ihn jedoch mehrfach darauf hin, dass dem nicht so ist: „Bevor man mit einer Sanierung anfängt, braucht man einfach eine Baugenehmigung.“ Auch Fendts Hinweis auf das Alter des Bebauungsplans – „das Haus steht schon viel länger“ – hatte keinen Einfluss auf die Verhandlung. Als Eigentümer müsse er für Veränderungen durch Vorbesitzer geradestehen. Dies, so das Gericht, hätten die Fendts beim Kauf berücksichtigen müssen. „Ein Jammer, wir werden wohl mit der Folie weiterheizen müssen. Ein Wahnsinn.“ Fendt rang um Worte und wollte der Gemeinde wohl nicht ganz ernst gemeint in dieser Verzweiflung sogar Geld bieten.

Gericht weist Klage ab – Eigentümer: „Wir haben so viel Geld in dieses Haus investiert“

„Was geht, was nicht, das müssen Sie mit den Behörden abklären“, riet Richter Oswald. Mit Geld wird Fendt wohl nichts ändern. Die Gesichter der beigeladenen Behördenvertreter, von Gemeinde Herrsching und Landratsamt Starnberg, sprachen Bände. Für alternative Lösungen waren die Fendts bislang aber nicht offen, außer dass sie in ihrer ersten Reaktion an Abriss und Neubau gedacht hatten. Der Bauantrag dafür war wiederum abgelehnt worden. Genau damit beschäftigte sich die zweite Klage.

Es waren wieder Überschreitungen, die den Grundeigentümern nicht genehmigt wurden, und die das Gericht als nicht unerheblich bewertete und entsprechend signalisierte, auch diese Klage abzuweisen. In dem Fall für die Eigentümer wohl sogar verschmerzbar, weil sich die Fendts nach eigenen Worten ohnehin entschieden hätten, den Bestand zu erhalten. „Wir haben so viel Geld in dieses Haus investiert.“ Er schloss von seiner Situation auf andere, als er sagte, niemandem wolle er raten, alte Gebäude energetisch zu sanieren.

Kreisbaumeister macht Zugeständnis

Wenigstens auf einen Vergleich hatte Fendt gehofft. Ein Zugeständnis wurde Fendt am Ende gemacht: Kreisbaumeister Dr. Christian Kühnel signalisierte auf Fendts Bitte, dass die zerrissene Folie auf dem Dach erneuert werden könne, „wenn Sie es uns vorher anzeigen“.

Dass die Situation für das bestehende Gebäude nicht so ausweglos sein müsse, sagte Kühnel am Rande des Ortstermins. Seiner Meinung nach müsste ein guter Architekt in Absprache mit dem Kreisbauamt das Vorhaben zu retten wissen. Vielleicht findet sich also für den schönen Altbestand noch eine Lösung.

