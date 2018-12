CSU-Fraktion setzt Willi Welte ab

Die CSU-Fraktion im Herrschinger Gemeinderat hat ihrem Sprecher Willi Welte das Vertrauen entzogen. Als sein Nachfolger soll der bisherige Stellvertreter Roland Lübeck künftig die zehnköpfige Fraktion anführen.

Herrsching – Die Entscheidung fiel unmittelbar vor der Sitzung des Herrschinger Gemeinderats am Montagabend. Mit sieben von zehn Stimmen hat die CSU-Fraktion ihren Sprecher Willi Welte nach rund viereinhalb Jahren abgesetzt. Sein Stellvertreter Roland Lübeck rückt nach, neuer Vize wird Thomas Bader. Anlass für den Schritt ist das Bürgerbegehren zum Gymnasium, das Welte zusammen mit Fraktionskollege Klaus Pittrich und dem früheren Herrschinger CSU-Chef Gerhard Knülle gestartet hat – und von dem sich der Ortsverband der CSU öffentlich distanziert hat (wir berichteten).

Die Begründung für den Schritt innerhalb der CSU-Fraktion lieferte Christina Reich auf Anfrage des Starnberger Merkur: „Die Fraktion ist aktuell gespalten“, sagte die Dritte Bürgermeisterin. „Wir erhoffen uns durch den Führungswechsel, dass sie wieder enger zusammenrückt.“ Sieben von zehn Fraktionsmitgliedern lehnten das Bürgerbegehren ab und seien gegen eine neue Planung an der Seefelder Straße, machte Reich deutlich. Zwar sehe auch sie den Standort am Mühlfeld nicht unbedingt als den besten Platz an, aber zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Umplanung nicht mehr möglich. „Wir wollen ein Gymnasium und stehen nicht hinter dem Bürgerbegehren“, betonte sie. Darüber hinaus hat sich der Kreistag am Montag mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen hat, das Gymnasium am Mühlfeld zu bauen oder gar nicht.

Hinzu komme, dass Welte als Mitinitiator des Bürgerbegehrens bei Abstimmungen befangen sei und nicht mit abstimmen dürfe. Zudem sei es in dieser Gemengelage schwierig, Themen auf dem kurzen Dienstweg mit Bürgermeister Christian Schiller zu besprechen. Auch der lehnt das Bürgerbegehren bekanntlich ab. „Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagte Reich. Sie selbst schätze Welte als wichtigen Ratgeber. Über die Jahre sei er ihr sogar ein väterlicher Freund geworden. Der von Welte, Pittrich und Knülle favorisierte Standortwechsel spalte aber die Fraktion. Die Hoffnung ruhe nun auf Roland Lübeck, wieder Ruhe in die Reihen der CSU-Gemeinderäte zu bringen.

Willi Welte zeigte sich auf Anfrage „relativ enttäuscht, dass die Fraktion mir auf diese Art und Weise in den Rücken fällt“. Er könne nicht nachvollziehen, warum man ihn abgesetzt habe, sagte Welte, der seit dieser Legislaturperiode Fraktionssprecher der CSU war. Er dürfe doch eine Meinung haben. „Aber wenn die Fraktion das so will, muss ich das hinnehmen“. Ein Rücktritt kommt für ihn nicht infrage. Er werde auch die verbleibenden knapp anderthalb Jahre bis zur Kommunalwahl im Frühjahr 2020 dafür einstehen, im Gemeinderat für die Bürger „etwas Vernünftiges“ zu erreichen, sagte Welte. Mit dem Beschluss der CSU-Fraktion muss sich im Januar pro forma noch der Gemeinderat befassen.

Von Michèle Kirner