Herrsching sagt Faschingstreiben ab

Die Wettervorhersage ist zu schlecht: Die Gemeinde Herrsching und die Organisatorinnen haben am Freitag das Faschingstreiben abgesagt.

Herrsching - „Aufgrund der derzeitigen Wetterprognose für Dienstag, den 05.03.2019 hat sich die Gemeinde Herrsching in Absprache mit den beiden Organisatorinnen Anna-Christine Vielhaber und Ruth Merkhoffer dazu entschieden, das Faschingstreiben bereits heute abzusagen.“ Diese Mitteilung verschickte das Rathaus am Freitagmittag.

Ausschlaggebender Grund seien die angesagten Windgeschwindigkeiten in Kombination mit Regen für Anfang nächster Woche. „Wir bedauern diese Entscheidung, sehen uns allerdings in Verantwortung auch gegenüber allen Akteuren in der Pflicht, unnötige Ausgaben rechtzeitig zu vermeiden“, heißt es weiter.