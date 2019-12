Weihnachtsmänner besprühen S-Bahn und flüchten

Von einer Schnapsidee kann bei einem Schaden von etwa 1000 Euro wohl keine Rede mehr sein: Zwei als Weihnachtsmänner verkleidete Personen haben am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 19.30 Uhr eine S-Bahn innen und außen mit Farbe besprüht.

Herrsching - Sie waren in Herrsching in den Zug der S 8 gestiegen. Dann sprühten sie während der Fahrt auf drei Fenster und zwei Türen unter anderem den Schriftzug „MERRY CHRISTMAS“ sowie sogenannte Tags. Nach Angaben der Bundespolizei sind insgesamt neun Quadratmeter betroffen, ein Zeuge meldete die Sachbeschädigung per Handy bei der Polizei. Noch ehe die Beamten eingreifen konnten, stiegen die Weihnachtsmänner jedoch in Steinebach aus.

Am Hauptbahnhof München stellte die Bundespolizei auch noch Schmierereien außen am Waggon auf einer Fläche von etwa elf Quadratmetern fest. Sie hofft nun, dass die Verkleidung auf die Spur der Täter führt, weil diese am 25. Dezember zwischen 19 und 20 Uhr in Herrsching oder Steinebach aufgefallen sind. Hinweise an (089) 5 15 55 00.