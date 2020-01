Weitere fünf Einbrüche an Silvester

Den Jahreswechsel haben Einbrecher im Landkreis Starnberg für Beutezüge genutzt. Inzwischen sind acht Fälle bekannt.

Herrsching/Wörthsee – Die Zahl der Einbrüche an Silvester im Landkreis ist weiter gestiegen. Zwei sind bisher aus Starnberg bekannt, einer aus Gauting – und die Polizei Herrsching meldete am Freitag fünf weitere in Herrsching (Hechendorfer Straße) und im Gemeindebereich Wörthsee (Auinger und Dorfstraße).

„Die Einbrecher drangen mit brachialer Gewalt durch Fenster in die Häuser ein und verursachten damit auch erheblichen Sachschaden, konnten aber nur in einem Fall auch mit Beute den Tatort verlassen“, teilte die Polizei mit. Die Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner, die auswärts den Jahreswechsel feierten, und den allgemeinen Krach des Feuerwerks. Derzeit werde mit Hochdruck an der Auswertung der gesicherten Spuren gearbeitet.

Weitere sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Inspektion Herrsching unter (0 81 52) 9 30 20.

