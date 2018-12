Die Suche nach Schuldigen

Willi Welte schreibt einen offenen Brief an Bürgermeister und Ratskollegen, in dem er Verzögerungen einem Verfahrensfehler der Verwaltung zuschreibt.

Herrsching – Ein Verzögerer will Willi Welte nicht sein. Gegen diesen Vorwurf wehrt er sich in einem offenen Schreiben an Bürgermeister und Ratskollegen. Der Kampf um einen anderen Standort fürs Herrschinger Gymnasium geht ihm zunehmend sichtlich an die Substanz. Böse Absichten will er sich wegen des Bürgerbegehrens nicht unterstellen lassen, dass er ein Verhinderer sei ebenso wenig. Auf der Suche nach anderen Schuldigen wirft er in dem offenen Brief der Verwaltung vor, einen entscheidenden Fehler gemacht zu haben, der dazu führe, dass sich das Bauvorhaben Gymnasium am Mühlfeld ohnehin verzögere. Denn ein Bebauungsplanverfahren könne nicht ohne vorherige Änderung des Flächennutzungplans erfolgen. Darin ist die Fläche „landwirtschaftliche Fläche und Biotop“.

Rein von der gesetzlichen Textvorgabe gibt ihm Melanie Faude vom Bauamt Herrsching recht. Aber die Gepflogenheiten seien andere. „Es ist gang und gäbe, dass diese Verfahren parallel laufen“, erklärt sie. Als Baureferent müsse Welte dies wissen. „Es ist nicht das erste Mal.“ Der formelle Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde 2015 gefasst, „in Absprache mit dem Landratsamt“, betont Faude. Denn das Landratsamt muss eine Flächennutzungsplanänderung genehmigen. „Wir warten auf die Vorgaben, die die Planer im März oder April vorlegen“, sagt sie. Dann erst könne das Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan beginnen. Und da diese Planänderung eine „reine Darstellungssache ist“, rechnet sie mit einem zügigen Verfahren und keinen Verzögerungen.

Unterdessen werden die Unterschriften für das Begehren gesammelt. „Es läuft zäh“, geste

ht Welte, noch immer enttäuscht, dass seine Fraktion ihn als Sprecher abgesetzt hat (wir berichteten). „Aber wir haben Zeit. Wir haben das angefangen, jetzt ziehen wir’s auch durch.“