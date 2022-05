„WIR“ neu zusammengesetzt

Von: Andrea Gräpel

Das neu zusammengesetzte Vorstandsteam von WIR (v.l.): Barbara Pazurek, Karina Trübner, Klaudia Ritt, Michael Darchinger und Roland Lübeck. © Andrea Jaksch

Kurz vor Ultimo hat sich doch noch ein neuer Vorstand für den Herrschinger Gewerbeverein WIR (Werte in der Region) gefunden. Wie berichtet, hatte der Vorstand seinen Rückzug angekündigt, wollte das Schiff bis Mai aber auf Kurs halten. Hätte sich bis Mittwoch niemand gefunden, der die Arbeit von André Conrad und seiner Stellvertreterin Gabi Huber fortsetzt, wäre der Verein nach sechs Jahren schon wieder Geschichte gewesen. In der außerordentlichen Mitgliederversammlung fand sich mit Barbara Pazurek von der „Seensucht“ und Klaudia Ritt (Textilreinigung) aber eine Lösung.

Herrsching - 49 Gründungsmitglieder hatten im Oktober 2015 aus dem Gewerbeverband den Gewerbeverein WIR gegründet. André Conrad und Gabi Huber waren von Anfang an dabei. Ihnen zur Seite stand die gute Seele des Vereins: Anna Christine Vielhaber, die schon vorher sechs Jahre die Geschäftsstelle des Gewerbeverbands „gerockt“ hatte. Auch sie stand für diese Arbeit nun nicht mehr zur Verfügung.

Dafür wurde sie – es war die erste Amtshandlung der neuen Vorsitzenden – von Barbara Pazurek zum Ehrenmitglied ernannt, als welches sie, auch ohne Unternehmerin zu sein, lebenslang dem Verein angehört. Vor ihr war diese Ehre nur Bürgermeister Christian Schiller zuteil geworden.

Mittlerweile hat der Verein rund 100 Mitglieder. 27 Stimmberechtigte waren am Mittwoch in den Andechser Hof gekommen, um den Rettungsanker zu werfen. Erfolgreich, freute sich Gabi Huber, die ja bis dato mit Anna Christine Vielhaber und André Conrad den Fels in der Vereinsbrandung darstellte. Bei ihren beiden Mitstreitern bedankte sich die nun ehemalige Zweite Vorsitzende deshalb „für die Wahnsinnszusammenarbeit“. Einen Dank richtete sie auch an die Bindeglieder zur Gemeinde, an den Gewerbereferenten des Gemeinderats, Roland Lübeck, und an Vizebürgermeisterin Christina Reich sowie an die fürs Gewerbe zuständigen Mitarbeiter im Rathaus, aktuell Bettina Schneck.

Den beiden neuen Vorsitzenden zur Seite stehen im Vorstand Ulli Hanisch als Kassier und Michael Darchinger als Schriftführer sowie die Beisitzer Roland Lübeck, Justus Hegemann, Karina Trübner und Azur Caydas. Das neue Team will das Schiff nun in eine neue, aber ebenso erfolgreiche neue Ära steuern.