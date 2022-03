Herrsching kann Historisches schaffen

Herrschings Diagonalangreifer Jonas Kaminski zum ersten Spiel gegen den VfB Friedrichshafen: „Wir haben sehr nervös begonnen, viele Aufschlagfehler gemacht. Wir müssen von Beginn an hellwach sein, müssen von Ballwechsel zu Ballwechsel Sicherheit gewinnen.“ © WWK Volleys Herrsching

Die WWK Volleys Herrsching wollen am Freitagabend Abend das Play-off-Halbfinale klarmachen. Sie treffen im Audi Dome auf den VfB Friedrichshafen, gegen den sie das erste Viertelfinalspiel überraschend mit 3:2 gewonnen haben.

Herrsching – Die Sensation ist zum Greifen nah. Am Freitagabend, 19.30 Uhr, peilen die WWK Volleys Herrsching den Einzug ins Play-off-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft an. Am vergangenen Samstag hatten die Oberbayern mit einem überraschenden 3:2-Auswärtssieg beim VfB Friedrichshafen den Grundstein gelegt. „Wer einmal gewinnen kann, kann auch ein zweites Mal gewinnen“, sagt Coach Max Hauser. Trotz des Vorsprungs dürfte die Favoritenrolle bei den Gästen vom Bodensee liegen. „Sie haben die erfahrenere Mannschaft“, weiß Hauser. „Sie werden anders auftreten“, vermutet auch Teammanager Fritz Frömming. Auch weil bei den Häflern mit Zuspieler Dejan Vincic und Libero Daniel Muniz zwei Stammkräfte zurückkehren.

Bei den WWK Volleys kann Coach Max Hauser auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Bis auf Zuspieler Luke Herr und Libero Ferdinand Tille kann sich kein Akteur sicher sein, in der Startformation zu stehen. „Das erfahren wir auch erst kurzfristig“, sagt Jonas Kaminski. Der 27-jährige Diagonalangreifer hatte nach seiner Einwechslung vergangene Woche einen großen Anteil am überraschenden 3:2-Erfolg. „Wir müssen über uns hinauswachsen“, fordert Frömming.

Sollten die Ammersee-Hünen das Kunststück tatsächlich fertigbringen, die Häfler ein zweites Mal binnen sechs Tagen zu schlagen und ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen, wäre es der größte Erfolg in der noch immer jungen Vereinsgeschichte. Für die Häfler wäre es freilich die Blamage des Jahres.

Ein Weiterkommen der Herrschinger wäre auch historisch. In den vergangenen 15 Jahren hat es noch nie ein nach der Vorrunde sechstplatziertes Team geschafft, den Vorrunden-Dritten im Viertelfinale auszuschalten. Dass der Vierte gegen den Fünften aus dem Wettbewerb flog, gab es in der Vergangenheit auch nicht so oft (2021 Herrsching gegen Lüneburg, 2018 Düren gegen die Alpenvolleys Haching), aber der Dritte hat sich gegen den Sechsten bisher immer durchgesetzt. „Die Annahme muss sitzen, dann haben wir eine Chance“, meint Frömming. „Und der Aufschlag muss kommen. Das waren in Spiel eins definitiv zu viele Fehler“, sagt auch Kaminski. „Wir haben sehr nervös begonnen, viele Aufschlagfehler gemacht. Das darf uns diesmal nicht passieren. Wir müssen von Beginn an hellwach sein, müssen von Ballwechsel zu Ballwechsel Sicherheit gewinnen.“ Seit dem Play-off-Coup von Neu-Ulm sei die Stimmung innerhalb des Teams noch besser. „Das hat uns noch mal gepushed“, so Kaminski.

Anders als in Neu-Ulm können die WWK Volleys Herrsching bei ihrem Heimspiel im Münchner Audi Dome auf die Unterstützung des Publikums setzen. Bis gestern Vormittag waren knapp 1000 Tickets abgesetzt. Es zeichnet sich ein neuer Besucherrekord ab. Zum Premierenauftritt am 16. Oktober gegen die SVG Lüneburg pilgerten knapp 1100 Zuschauer in den Audi Dome – und wurden mit einem 3:0-Erfolg verwöhnt. Zwei Wochen später sahen 1000 Zuschauer eine deutliche 0:3-Schlappe gegen Friedrichshafen.

Anders als damals zeigt die Herrschinger Formkurve klar nach oben. Im Kalenderjahr 2022 gingen die WWK Volleys bei insgesamt acht Spielen siebenmal als Sieger vom Feld. Den Gästen gelangen im gleichen Zeitraum drei Erfolge – darunter allerdings der überzeugende 3:1-Sieg im DVV-Pokalfinale gegen Lüneburg.