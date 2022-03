Zahlendreher mit Folgen: Wie ein PCR-Test aus Koblenz am Ammersee landete

Von: Tobias Gmach

Teilen

Fühlten sich belästigt: Sonja Huber und Volker Weifenbach, die nicht nur die SMS eines Kölner Labors, sondern auch Anrufe vom Gesundheitsamt Koblenz und einem Feldwebel der Bundeswehr bekamen. © Dagmar Rutt

Erst die SMS eines Kölner Labors, dann die Anrufe des Koblenzer Gesundheitsamts und eines Feldwebels der Bundeswehr: Ein Paar aus Herrsching hat ein Zahlendreher einige Nerven gekostet.

Herrsching – Man muss heutzutage nur einen Zahlendreher in seine Handynummer bringen – schon landet das Ergebnis eines PCR-Tests in fremden Händen. Dann kriegt zum Beispiel ein 75-jähriger Herrschinger eine SMS mit der Info „Resultate: Coro19: + positiv“ – und nicht ein 30-jähriger Soldat der Bundeswehr in Koblenz, der den PCR-Test gemacht hat. Diese Verwechslung hat Volker Weifenbach und Sonja Huber einige Nerven gekostet. Höhepunkt: Der Anruf eines Feldwebels, der einen seiner Untergebenen sprechen wollte – aber am Ammersee rauskam. „Do hobi dann dacht, mi zreißt’s“, schimpft Huber auf gut Bairisch, als sie das alles erzählt.

Es begann mit besagter SMS an einem Mittwochabend um 22.16 Uhr auf Weifenbachs Handy. Der Absender: das „MVZ Labor Dr. Quade und Kollegen“ aus Köln. Der Inhalt, abgesehen vom Testergebnis: eine Labornummer, die Initialen des „Patienten“, sein Geburtsdatum und ein Passwort. Das Herrschinger Paar entschied, zu antworten: „Achtung Irrläufer.“ Ein vergeblicher Versuch, wie sich fünf Tage später herausstellte. Weifenbachs Handy klingelte, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts in Koblenz war dran. Die Erklärungen aus Herrsching, man habe mit der Sache so gar nichts zu tun, fruchteten nicht. Tags darauf rief das Gesundheitsamt wieder an.

Sonja Huber, die Lebensgefährtin von Volker Weifenbach, fühlte sich so langsam belästigt. Und sie fand es ungut, dass sie nun den vollen Namen und Gesundheitsstatus des jungen Mannes kannte. Und dass sie – nach dem folgenden Anruf des Feldwebels – wusste, dass der 30-Jährige bei der Bundeswehr in Koblenz stationiert ist. Die 66-Jährige fragte sich: Hatte er das Testergebnis überhaupt bekommen?

Labor hat Hotline eingerichtet - auch weil Handynummern oft falsch sind

Huber habe schließlich beim Datenschutzbeauftragten von Nordrhein-Westfalen angerufen. Dort fühlte sie sich unfreundlich abgewimmelt, die Behörde brauche den Vorgang schriftlich, hieß es. Auch das Labor in Köln kontaktierte sie. Wie nun der Starnberger Merkur. Geschäftsführerin Dr. Annegret Quade sagt nach telefonischem Abgleich: „Die Nummer wurde uns so übermittelt, die SMS ging dann automatisiert raus, und das Gesundheitsamt wurde informiert.“ Der junge Mann muss seine die Nummer also falsch bei der Bundeswehr angegeben haben, die wohl mehrere Soldaten testen ließ. Das Problem mit alten oder falschen Mobilnummern sei ihr vertraut, erzählt Quade. Aber wie kam der junge Mann an sein Ergebnis, wenn die SMS mit dem Passwort in Herrsching landete? „Wir haben extra eine Hotline eingerichtet.“ Die Mitarbeiter helfen schon mal beim Passwort, wenn jemand seinen Befund – der per E-Mail kommt – nicht öffnen kann.

Sonja Huber macht sich trotzdem Gedanken: „Der hat wahrscheinlich schon die ganze Kompanie angesteckt.“ Sie hat es gerade nicht leicht. Am Tag, als das Gesundheitsamt anrief, bekam sie ein Fax von einem angeblichen Anwalt aus Kanada. Ihr Sohn sei vor acht Jahren bei einem Unfall gestorben, nun gehe es um die Aufteilung der Lebensversicherung. Eine übliche Betrugsmasche. Hubers Kommentar: „Mein Sohn erfreut sich bester Gesundheit.“

Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Lesen Sie auch Schweden und Finnland im Nato-Dilemma: Kreml droht offen mit „Vergeltung“ Schweden will im Ukraine-Konflikt aufrüsten - aber eigentlich nicht in die Nato. Dann kommt eine Drohung aus dem Kreml. Eine Forscherin sieht viele offene Fragen. Schweden und Finnland im Nato-Dilemma: Kreml droht offen mit „Vergeltung“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie hier.