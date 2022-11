Zart, bitter, süß und jazzig

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Bei „Ciao Cacao“ und Elle Czischek dreht sich alles um Schokolade. © Kilian Blees

Sängerin und Entertainerin Elle Czischek stellt in Breitbrunn CD „Ciao Cacao“ vor.

Breitbrunn – Wortspiele wurden Elle Czischek mit ihrer Namensgebung in die Wiege gelegt. André Hellers Lieder, sein Spiel mit der Sprache, vor allem mit der deutschen Sprache – hat sie am meisten geprägt und davon abgehalten in die USA auszuwanderen. Schießlich landete die quirlige Blonde vor viereinhalb Jahren in Breitbrunn. Dort, im Mehrzwecksaal der Feuerwehr, stellt die Schauspielerin und Jazz-Sängerin am 12. November ihr Album „Ciao Cacao“ vor. Auch dieser Titel kommt nicht von ungefähr.

Elle Czischek – den Nachnamen muss man erst einmal über die Lippen bringen. Elle allein ist um einiges gefälliger und lässt sich so wunderbar reimen. „So steht es in meiner Geburtsurkunde“, versichert die Wahl-Breitbrunnerin.

Sie hat ihren Wohnsitz, Schreibtisch und ihren Kleiderschrank direkt über der Schokosphäre, ist seit viereinhalb Jahren mit dem Chocolatier Stefan Schneider liiert. Breitbrunn ist der Sängerin in kurzer Zeit zur Heimat geworden. Geboren in Bonn, aufgewachsen in Wiesbaden, kam sie als Schauspielerin viel herum, lebte in Bochum, Köln, Berlin und Hamburg und wollte als ausgebildete Jazz-Sängerin eigentlich in den USA Fuß fassen und vermisste als Texterin sehr schnell die deutsche Sprache. 13 Jahre zog es sie hin und her, bis sie in Berlin landete und im „Schokoladen“ von Holger In’t Veld der Faszination für Schokolade verfiel.

Beim Geburtstag einer gemeinsamen Freundin traf sie eher zufällig auf Stefan Schneider von der Schokosphäre. „Wir haben uns stundenlang über Schokolade unterhalten“, erzählt sie. „Ein wahnsinnig interessantes Thema.“ So kam sie an den Ammersee und konnte den schokoladigen Wortspielereien nicht mehr auskommen.

Freiberuflich noch als Radio-Moderatorin und Sprecherin eingespannt, setzte sie sich immer häufiger an ihren Schreibtisch gleich über der Schokosphäre und schrieb Texte wie „Hippe Rippe“ oder „Schmeckt perfekt“.

Innerhalb von zwei Jahren sind insgesamt zwölf Songs entstanden. Mit diesen Songs und humorvollen Moderationen will die Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin das Publikum nun in die Welt der Schokolade entführen, die längst zu ihrer Welt geworden ist. Auch privat, denn an Wochenenden hilft sie in der Chocolaterie mit kleinem Café gerne aus.

Komponiert wurden die Songs – Pop, Jazzchanson, Funk, Reggae und Elektro-swing – von Andreas Unterreiner. Der 37-jährige studierte Jazztrompete und Komposition in München, hatte Stipendien in Paris und New York, tourte um den halben Planeten und komponierte unter anderem auch schon für die bekannte Münchner Jazzrausch Big Band und Chris Boettcher. Zur „Welt-Premiere“ von „Ciao Cacao“ tritt – Obacht – „Elle & Kapelle“ mit Unterreitner, Andi Schütz, Moritz Kinker, Knud Mensing und Tilman Herpichböhm auf. „Schokohits frisch von der Plantage“ will Elle Czischek servieren. Das Publikum im Mehrzwecksaal erfährt Wissenswertes, Lustiges und Erstaunliches – unter anderem über Theobroma Cacao, der Speise der Götter – garniert mit Kostproben ausgewählter Schokolade aus der Schokosphäre und Musik.

Die CD-Release-Party beginnt am Samstag, 12. November, um 20 Uhr im Mehrzwecksaal (Münchner Straße 2). Karten kosten im Vorverkauf (in der Schokosphäre) 29 Euro, an der Abendkasse 35 Euro.