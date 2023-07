Zeugnisvergabe in neuer Halle

Von: Andrea Gräpel

Auf der Zielgeraden: Die tonnenschwere Lüftungsanlage auf dem Dach der Turnhalle wurde gestern in drei Teilen mit Schwertransporten von Hessen aus in Herrsching angeliefert und mit einem Kran eingehoben. © . Andrea Jaksch

Es ist das letzte Puzzleteil, das für Bau und Betrieb der Dreifachturnhalle der Realschule Herrsching notwendig war: die Lüftungsanlage. Gestern wurde sie mithilfe eines schweren Autokrans eingehoben. Ein Ende der Arbeiten ist nach drei Jahren damit in Sicht: Die Zeugnisvergabe soll bereits in der neuen Halle stattfinden.

Herrsching – Die Arbeiten an der neuen Dreifachturnhalle der Realschule Herrsching befinden sich auf der Zielgerade. Schon die Zeugnisvergabe in zweieinhalb Wochen soll in der neuen Halle stattfinden und nicht mehr, wie in den Vorjahren, in der Finanzhochschule. Der Sportunterricht in der Halle ist allerdings erst möglich, wenn die Lüftungsanlage installiert ist.

Diese wurde gestern mit drei Schwertransportern angeliefert und mit einem Spezialkran an ihren Bestimmungsort gehoben – das kleinere der drei Teile am Vormittag, das größere Gerät in zwei Lieferungen aufgeteilt am Nachmittag. Es war eine Anlieferung über vier Bundesländer mit entsprechend aufwendigen Genehmigungsverfahren für Schwertransporte. Raufgehoben und verschraubt waren die Geräte gleich danach, betriebsfertig werde sie aber erst in den Schulferien sein, schätzt Moritz Bakowiski vom PEG Planungsbüro für Energie- und Gebäudetechnik in Gilching. Alles in allem hat die Anlage, die das Hallenklima intelligent regulieren soll, eine Länge von 20 Metern und ein Gewicht von insgesamt zehn Tonnen.

Baugrund, Corona und nicht zuletzt ein Dehnfugenbrand auf dem Dach vor genau einem Jahr (wir berichteten) hatten zu Verzögerungen beim Neubau geführt, der ursprünglich bereits 2021 fertiggestellt sein sollte. Offizielle Übergabe wird nun mit der Zeugnisvergabe am 21. Juli sein, sagt Bürgermeister Christian Schiller, der auch stellvertretender Vorsitzender des Schulzweckverbandes ist. Die offizielle Einweihung erfolgt nach Inbetriebnahme der Halle im Oktober.

Der Spatenstich zum Bau der Halle war bereits im Juli 2020 erfolgt. Damals waren die Kosten für die Dreifachturnhalle noch mit etwas mehr als zehn Millionen Euro kalkuliert worden, zuletzt lag die Schätzung bei 11,7 Millionen Euro. „Es sind keine 20 Prozent Kostensteigerung“, weiß Bauleiter Max Bartenschlager, der den Bau in Herrsching für das Büro Sommersberger-Architekten seit einem Jahr begleitet. Der Freistaat bezuschusst die Investition mit 35 Prozent. Die übrigen Kosten zahlen der Landkreis zu 90 Prozent und der Zweckverband weiterführende Schulen im westlichen Landkreis Starnberg mit seinen sieben Mitgliedsgemeinden zu zehn Prozent.

„Die Geräte stehen auf dem Dach.“ Auch Bauleiter Bartenschlager war gestern froh über den Ablauf. „Im Wesentlichen ist alles fertig, man darf halt noch nicht so genau hinsehen“, sagt er mit Blick auf die Zeugnisvergabe. Er meint damit, dass eine Küche noch fehlt und die Umkleiden noch nicht fertig gefliest sind. Immerhin hat die Halle ihre Feuertaufe schon bei den Abschlussprüfungen bestanden. Aktuell werden auch noch an der Tribüne Holzarbeiten vorgenommen. „Das war’s dann“, sagt Bartenschlager. Die Bestuhlung für die Zeugnisübergabe sei bereits bestellt. Die Prüfungen wurden noch auf dem Mobiliar aus dem Bestand der Schule geschrieben.