Zum Abschied ausverkauft

Von: Andrea Gräpel

Ausverkauft: Als das gemacht wurde, waren die Regale noch voll. Kurz darauf hatte Ulrike Sore alles verkauft. Alles. Von mehr als 4000 Teilen blieben nur neun Teile übrig. © Dagmar Rutt

Nach nur wenigen Stunden war mit dem Abverkauf Schluss. Zum Ende ihrer Karriere als Chefin des Mode-Mosaiks Herrsching haben die Kunden Ulrike Sore geradezu überrannt und ihr einen unverhofft schnellen Ausverkauf beschert. „Einen schöneren Abschluss gibt’s nicht“, freut sie sich.

Herrsching – Am Mittwochmorgen stand Ulrike Sore noch wie gewohnt vor der Handy-Kamera, um ihr mittlerweile obligatorisches Werbe-Video auf Instagram zu posten. Welche Bluse ist gerade neu reingekommen, welche Hose passt am besten dazu – es gab Kundinnen, für die war dieser Auftritt wie das tägliche Brot. Seit den Lockdowns gibt es die Videos, sodass sich jene, die ihr dort folgen, zuletzt Sorgen machten, wenn es mal keines gab. Mittwoch erschien der letzte Post vor der Schließung des Mode-Mosaiks unter der Leitung von Ulrike Sore, denn kaum war mit dem Abverkauf begonnen worden, war alles ausverkauft.

Seit 33 Jahren führt die Herrschingerin das Mode-Mosaik an der Seestraße. Nach eigener Aussage hat sie noch kein Teil im Herbst in den Keller getragen, „ich habe jede Saison abverkauft“, sagt sie. Das Mode-Mosaik war ihr Leben, Urlaub gab es so gut wie nie, „mal eine Woche, mehr nicht“. Im Hinterkopf immer das Geschäft und ihre Mädels. In Spitzenzeiten hatte Ulrike Sore acht Beschäftigte. Schon im Mai verkleinerte sie den Laden. Zu ihrem 60. Geburtstag sagte sie sich: „Jetzt höre ich auf. Das habe ich mir selbst geschenkt.“

So richtig glauben scheint sie es selbst noch nicht zu können, als sie am Donnerstag im leer gefegten Mode-Mosaik steht. Ursprünglich sollte der Abverkauf bis zum 10. Dezember dauern. Weil sie ihre Kundinnen kennt, hatte sie zwar damit gerechnet, dass spätestens am zweiten Adventswochenende nichts mehr da sein wird. Dass 4470 Teile aber innerhalb weniger Stunden vergriffen sind, das überraschte selbst sie. „Nach 33 Jahren erleben Sie mich das erste Mal sprachlos“, sagt sie. Wer die Boutique-Chefin kennt, weiß, was das bedeutet. „Was für ein toller Abgang.“ Richtig gefeiert wird das Ende trotzdem erst wie geplant am 15. Dezember. Dann stellt sie auch ihre Nachfolgerin offiziell vor: Tanja Winheim. Beide kennen sich seit Jahren aus dem Vertrieb. Ulrike Sore hat in der Agentur eingekauft, für die Tanja Winheim arbeitet. Und beide haben den gleichen Geschmack. Darum soll sich für die Kundinnen nicht viel ändern. Das Mode-Mosaik behält seinen Namen, Ulrike Sores „Mädels“ werden übernommen. „Es steht halt ein neuer Mensch da“, sagt sie. Mehr nicht. Auch die beliebten Oversize-Größen bleiben. „Never change a running system“ (warum etwas ändern, wenn es gut läuft), nennt es die 45 Jahre alte Nachfolgerin, eine Kauffrau mit abgeschlossenem Germanistik- und Geschichtsstudium sowie Mutter von dreieinhalbjährigen Zwillingsbuben. Ulrike Sore kennt die Situation ihrer Nachfolgerin. Ihre Tochter Nathalie ist 28 Jahre alt, „ich habe mein Kind auch zwischen Kaschmir großgezogen“.

Nach 33 Jahren gibt es nun also kein Geschäft mehr, an das Ulrike Sore denken muss. „Ich werde jede einzelne Kundin vermissen“, sagt sie und will Tanja Winheim deshalb anfangs auch unterstützen. Aber sie will sich auch auf sich konzentrieren, „will lernen zu leben. Auch mein Mann Robert Krath hat es verdient, meine Zeit zu kriegen.“ Außerdem gibt es noch ein Hobby, für das sie zehn Jahre keine Zeit mehr fand: Malerei. Es ist nicht so, dass sie keine Pläne mehr hätte, im nächsten Jahr nämlich ihre erste Ausstellung.

Das Mode-Mosaik geht nach der Abschiedsparty am 15. Dezember quasi in einen Betriebsurlaub. Die Wiedereröffnung mit neuer Chefin ist für 26. Januar 2023 geplant.