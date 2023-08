Zur Abwechslung feiert mal die Polizei

Von: Andrea Gräpel

Die Dokumentation über den Umzug am 29. Juli 1998, pünktlich zum Schichtwechsel um 13 Uhr, hat Herrschings aktueller Polizeichef Winfried Naßl mit Interesse gelesen und viel erfahren können – über das Gebäude, die Entstehung und den „grünen Mann“. © Photographer: Andrea Jaksch

Das Polizeigebäude der Inspektion Herrsching an der Rieder Straße wurde vor 25 Jahren eingeweiht. Zur Feier des Jubiläums findet am Samstag, 10. September, ein großer Tag der offenen Tür statt. Der Polizeichef von damals und sein amtierender Kollege erinnern sich.

Herrsching – In den zwölf Jahren als Leiter der Polizeiinspektion Herrsching hat Max Enzbrunner so viel erlebt wie wohl kaum ein anderer Polizeichef. Er stand in den Schlagzeilen – bundesweit, sogar weltweit. Er war auch der Polizeichef, als die Inspektion 1998 von der Lessing- an die Rieder Straße umzog. 25 Jahre ist dies her. Enzbrunner hatte ein Jahr nach dem Einzug zu einem großen Tag der offenen Tür mit etwa 1000 Besuchern eingeladen. Winfried Naßl als amtierender Polizeichef lädt die Öffentlichkeit zum Jubiläum für den 10. September wieder in das Gebäude ein – so wie damals. Und Enzbrunner, heute 82 Jahre alt, ist sein Ehrengast.

„Mit mehr als 1000 Lichtbildern“ habe Enzbrunner vor 25 Jahren den Bau des neuen Diengebäudes und den Umzug von der Lessingstraße 6 in die Rieder Straße 32 dokumentiert. Der dicke Band genauso wie das Gästebuch befinden sich an der Rieder Straße. Wohl behütet durch Winfried Naßl. Der ist nach Norbert Reller, Albert Schreier, Sebastian Herre und Erich Schilling Nummer Fünf in der Nachfolge Enzbrunners.

Ein Blick zurück

Der Tag der offenen Tür, ein Jahr nach dem Umzug, war bis dato einmalig. Enzbrunners erster Gast ebenso: eine Ente, die vermutlich vom Fendlbach aus vorbeischaute, um zu sehen, was in der Rieder Straße 32 denn gefeiert wird. Der Chef persönlich begleitete den tierischen Gast damals geduldig zurück zur Tür. Andere durften bleiben. Wohl 1000 Besucher kamen, um sich 1999 das neue Polizeigebäude anzuschauen. Ein heller, moderner Bau, dem man seine 25 Jahre heute noch nicht ansieht. Immer noch ein Vorzeigebau mit dem großen „grünen Mann“ vor dem Eingang, der den Menschen das Gefühl von Schutz geben soll. Das jedenfalls war die Idee von Künstler Josef Lang. Zu einer Zeit, in der die Polizeiuniform noch grün war und nicht blau wie heute. „Der Löscher im 1. OG ist nicht ideal angebracht“: Einer der wenigen kritischen Vermerke kam von der Freiwilligen Feuerwehr Herrsching und ist im Gästebuch des Tags der offenen Tür zu lesen. „Das Bohrloch gibt es noch“, sagt Naßl lachend, der Löscher wurde versetzt.

Das Dienstgebäude an der Rieder Straße hat in 25 Jahren viel erlebt. Ältere Geschichten aus der Dienstzeit Enzbrunners aber waren es, die lange nach seiner Pensionierung vor 22 Jahren noch für Schlagzeilen sorgten. Er hatte nicht nur im Jahr 1995 als Meteoriten-Max Berühmtheit erlangt und ist zu den Jahrestagen der Kratersprengung bei Frieding immer wieder begehrter Gesprächspartner. Lange nach seiner Pensionierung wurde zudem bekannt, dass er durch eine Verwechslung 1996 nur knapp einem Mordanschlag entkam. Er hatte in dem Fall selbst ermittelt und hätte im Leben nicht gedacht, dass dieser Anschlag ihm gelten hätte sollen. Erst 18 Jahre später konnte der Fall durch das Geständnis des Täters aufgeklärt werden. „Das war verrückt“, sagt Enzbrunner. Zu beiden Vorfällen hat er sämtliche Berichterstattungen sorgsam dokumentiert.

Enzbrunner erinnert sich noch gut an die räumlichen Verhältnisse in dem alten Dienstgebäude in der Lessingstraße 6, das 37 Jahre lang als Inspektion diente. Ein normales Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen. „Katastrophal“ ist ein Wort, dass ihm dazu einfällt, „auch von der Sicherheit her“. Im Häuschen gab es keine Sicherheitsschleuse. Die Arrestzelle dort vergleicht er mit einem „Rattenverschlag“. Enzbrunner und auch Herrschings damaliger Bürgermeister Adolf Wexlberger hatten sich für den Neubau deshalb bis an die höchsten Stellen gewandt – bis hin zum damaligen Ministerpräsidenten Max Streibl. Auch dessen Antwort ist sorgsam dokumentiert.

Das „neue“ Dienstgebäude hat eine ungleich größere Nutzfläche von 1075 Quadratmetern, 142 Quadratmeter Garagennutzfläche und eine Waschhalle, die bei der feierlichen Einweihung 1998 als Bühne für die Festredner diente. Gekostet hatte der Bau rund sieben Millionen Mark.

Polizei im Wandel

So vieles hat sich seit der Einweihung geändert: die Uniformen sind heute blau, nicht mehr grün. Die Währung lautet Euro, nicht mehr Mark. DNA hatte die Fingerabdrücke noch nicht ersetzt, und Handys gab es auch noch nicht. „Drogenprobleme hat es damals kaum gegeben“, erinnert sich Enzbrunner. Und Polizeibeamten sei damals noch mit mehr Respekt begegnet worden. Zu seiner Zeit habe es auch deutlich größere Dienstgruppenstärken gegeben.

Gleich geblieben ist der Dienstbereich von Andechs über Herrsching nach Inning, mit Wörthsee, Weßling inklusive Flughafen mit zuletzt 600 Privatflugbewegungen, die abgefertigt und kontrolliert werden mussten. Nicht zu vergessen die beiden Seen, auf denen das Herrschinger Polizeiboot manchmal zu sehen ist – Wörthsee und Pilsensee.

In den 25 Jahren gab es einige spektakuläre Einsätze. Naßl erwähnt nur den Mordfall in Meiling, die Automatensprengung in Weßling, eine Autobombe in Breitbrunn, eine eingeschnürte Leiche im Pilsensee oder den Sohn, der zwei Jahre mit seiner toten Mutter lebte. Der aktuelle Polizeichef kennt diese Fälle nur aus Erzählungen, Enzbrunner hatte dies als Herrschinger noch gut im Blick und verfolgt den Wandel der Zeit mit großem Interesse.

Naßl ist auch schon mehr als 30 Jahre im Dienst. „Es ist nicht alles schlecht oder besser. Es ist anders“, sagt er. Dies sei eine Formulierung, die ihm viel mehr zusage. „Es ist immer wieder eine Herausforderung. Damit auch immer wieder interessant.“ Naßl selbst ist erst seit eineinhalb Jahren Chef in Herrsching, freut sich, dass die Fluktuation nachlässt und dass er in wenigen Wochen zwei neue Kolleginnen und einen neuen Kollegen aus dem Dienstbereich an der Rieder Straße begrüßen darf. Denn Personal sei bei der Polizei immer ein Thema und ortskundige Kollegen wertvoll. „Unsere Personalstärke ist mittlerweile gut. Es gibt geregelte Arbeitszeiten“, sagt er. Vor zehn bis 15 Jahren habe das auch schon mal anders ausgesehen.

Am 10. September kann Naßl sein einsatzstarkes Team präsentieren und freut sich auf viele Besucher, vielleicht so viele wie damals – vielleicht macht sich auch wieder eine Ente vom Fendlbach neugierig auf den Weg, wer weiß? Naßl würde sich freuen und wie Enzbrunner damals den Besuch mit einem Foto dokumentieren.