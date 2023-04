Zusätzliches Verbot soll Chaos mildern

Von: Peter Schiebel

Die Regeln auf der Fahrradstraße (hier: Madeleine-Ruoff-Straße) hat die Gemeinde Herrsching in einem Flyer zusammengefasst und bei den Bürgerversammlungen verteilt. Das hilft nicht, wenn Tagesgäste ans Seeufer drängen und hohe Bußgelder beim Falschparken in Kauf nehmen. Viele wissen nicht, was das Schild Fahrradstraße bedeutet. Winfried Naßl, Leiter der Polizeiinspektion Herrsching © Andrea Jaksch

Der Verkehr in Herrsching bleibt ein Dauerthema. Nach einem Parkchaos am Ostermontag wird bei künftigen Märkten auf der Seepromenade ein zusätzliches Halteverbot ausgewiesen. Darüber hinaus beschäftigt sich der Arbeitskreis Verkehr mit der vor einem halben Jahr eingerichteten Fahrradstraße.

Herrsching – Der Ostermontag hallt im Herrschinger Rathaus und bei Anliegern der Straßen in Seenähe noch nach. Bei schönstem Wetter und dem auf der Promenade stattfindenden Ostermarkt überrollten motorisierte Ausflügler förmlich die Gemeinde. Bürgermeister Christian Schiller berichtet im Gespräch mit dem Starnberger Merkur von einem „absoluten Verkehrschaos“.

Autos hätten auf Wiesen und im Halteverbot gestanden und private Zufahrten zugeparkt. „Das war der Wahnsinn“, sagt Schiller, der das Thema auch in der Gemeinderatssitzung am Montag auf einen entsprechenden Hinweis von Florian Lübeck (CSU) angesprochen hatte. An manchen Stellen sei kaum noch ein Durchkommen gewesen, berichtet der Bürgermeister. Es sei ein Glück gewesen, dass kein Notfall passiert sei.

Das daraufhin folgende Gespräch mit Verantwortlichen der Herrschinger Polizei und der Firma Geja Event als Veranstalter der Märkte hat nun zu einem ersten Ergebnis geführt. „Wir werden beim nächsten Markt auf Vorschlag der Polizei hin auf einer Seite der Madeleine-Ruoff-Straße ein absolutes Halteverbot einrichten“, erklärt Schiller. Weil sich viele Ausflügler aber wohl kaum daran halten würden, müsse der Veranstalter zusätzlich Warnbaken aufstellen. „Die kann die Feuerwehr bei einem Einsatz wegräumen.“ Ob eine ähnliche Regelung auch auf Rudolf-Hanauer-Straße und Summerstraße eingeführt werde, hänge von den Erfahrungen dieses Versuchs ab, erklärt Schiller.

Thema bei dem Gespräch war darüber hinaus auch die im Herbst vergangenen Jahres markierte und beschilderte Fahrradstraße auf den drei genannten Straßen. Auf der 1,4 Kilometer langen Nord-Süd-Verbindung haben Radfahrer seitdem Vorrang. Allerdings scheint auch das noch nicht reibungslos zu funktionieren. In dem Gespräch habe der zuständige Beamte der Polizeiinspektion Herrsching jedenfalls berichtet, dass es an der Einmündung Seestraße/Rudolf-Hanauer-Straße zu einigen Unfällen gekommen sei, seitdem dort eine abknickende Vorfahrt gilt. Darüber hinaus seien auf der Summerstraße Autospiegel abgefahren worden, als Autos Radfahrer überholt hätten, erzählt Schiller. Im Einzelfall würden Autos und Busse dafür sogar auf den Gehweg ausweichen, was zu einer Gefährdung von Fußgängern führe.

Der Bürgermeister wartet nun auf einen schriftlichen Bericht des Beamten und will diesen dann an Verkehrsplaner Dr. Ralf Kaulen leiten. Im Herbst soll sich zudem der Arbeitskreis Verkehr mit der Fahrradstraße beschäftigen, kündigt Schiller an.

Inwieweit die Herrschinger Polizei die Fahrradstraße gut heißt oder nicht, will Inspektionsleiter Winfried Naßl im Merkur-Gespräch nicht bewerten. Das Problem sei vor allem, dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer nicht an die Regeln und an die Beschilderung halten würden. So haben in Fahrradstraßen Radfahrer Vorrang und dürfen auch nebeneinander fahren. Beim Überholen muss ein Abstand von 1,50 Meter gewährleistet sein. Außerdem ist das Parken nur auf extra markierten Flächen erlaubt. „Viele wissen nicht, was das Schild Fahrradstraße bedeutet“, sagt Naßl. Dieses Wissen lasse sich aber problemlos aneignen. Was die Unfälle betreffe, so sei keiner direkt auf die Fahrradstraße zurückzuführen.

Es sei zwar richtig, dass die Polizei im vergangenen Jahr empfohlen habe, die Madeleine-Ruoff-Straße nicht zur Fahrradstraße zu machen. „Das halten wir dort nicht für eine optimale Lösung“, sagt Naßl. Einen Vorschlag, die Regelung generell wieder aufzuheben, habe die Polizei aber nicht gemacht. „Wenn man aber feststellt, dass die Fahrradstraße nicht zu hundert Prozent funktioniert, sollte man sich überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, das wieder zurückzunehmen“, sagt der Polizeichef – will das aber als allgemeinen Hinweis verstanden wissen.

Davon wollten die Gemeinderäte unter dem Punkt „Verschiedenes“ am Montag nichts wissen. Gerd Mulert (Grüne) lobte die neue Regelung: „Ich fühle mich als Radfahrer auf der Madeleine-Ruoff-Straße viel sicherer als vorher“, sagte er. Christiane Gruber (BGH) warnte gar davor, etwas wieder abzuschaffen, was noch gar nicht richtig eingeführt sei. Dafür habe sie kein Verständnis. Immerhin: Die noch vorhandene alte Markierung soll demnächst entfernt, eine neue aufgebracht werden, erklärte Bauamtsleiter Guido Finster. Dazu gehören auch sogenannte Haifischzähne am Ende der Seestraße.