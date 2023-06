Zuwachs am Winkelweg

Von: Andrea Gräpel

Die Naturdenkmäler teilen das Grundstück. Auf der freien Fläche im nördlichen Bereich, die auf dem © zu sehen ist, soll ein Haus entstehen. Auf dem südlich gelegenen Grundstück hinter den Baumriesen sind vier Häuser geplant. Foto: Andrea Jaksch

Im Landkreis stehen 40 Bäume unter Schutz, vier davon stehen in einer Baumgruppe am Winkelweg in Breitbrunn. Genau dort soll nun gebaut werden: Fünf Einfamilienhäuser sind geplant.

Breitbrunn – Die mehrere hundert Jahre alten Baumriesen am Winkelweg in Breitbrunn, darunter sogenannte Hute-Eichen, verteilen sich aufgereiht über mehrere Grundstücke und fallen von der Staatsstraße kommend gleich ins Auge. Aktuell ist das große, geteilte Eckgrundstück mit einem Haus bebaut. Für beide Hälften gibt es genehmigte Bauvorbescheide aus dem Jahr 1997 für jeweils ein Haus. Schon im April lag dem Bauausschuss Herrsching ein neuer Bauantrag vor, der aber zurückgezogen worden war. Geplant waren auf dem nördlichen Grundstück zwei, auf der südlichen Hälfte fünf Einfamilienhäuser. Da Kreisbauamt und Gemeinde signalisiert hatten, diese Baumaße abzulehnen, wurde die Planung reduziert und war am Montag im Ausschuss Thema. Vorgesehen sind demnach nur noch ein Wohnhaus (126,5 Quadratmeter) auf dem nördlichen Grundstücksteil, vier mit je rund 150 Quadratmeter Grundfläche auf dem südlichen. Das Bestandsgebäude soll abgebrochen werden.

„Ich hab mich zunächst gefreut, dass der Bauwerber die Anregung zu reduzieren angenommen hat“, sagte Christiane Gruber (BGH). „Tatsächlich ist es aber dieselbe Versiegelung“, war sie enttäuscht. Denn zwar sind es nur noch vier Gebäude im südlichen Teil, dafür sind sie deutlich größer. „Die Naturdenkmäler haben Wirkung verdient“, fand sie und hätte gerne eine Veränderungssperre erwirkt, sodass die Gemeinde die Bebauung in diesen „sensiblen Bereich am Ortsrand“ über einen Bebauungsplan regulieren könnte. Dies fand jedoch keine Mehrheit. Kritisch merkte Christiane Gruber auch an, dass jedes Haus eine eigene Zufahrt bekommen soll. Bedenken, die jedoch lediglich ihre Fraktionskollegin Claudia von Hirschfeld teilte.

Bürgermeister Christian Schiller erinnerte auch daran, dass für beide Grundstücke bereits Baurecht bestehe. „Das darf nicht geschmälert werden, sonst kommen wir in die Schadensersatzpflicht“, sagte er. CSU-Gemeinderat Thomas Bader war vor allem wichtig, im Zuge des Vorhabens „die obere Kurve so weit wie möglich zu öffnen. Das ist alles so eng. Es wäre super, wenn das möglich wäre.“ Der künftige Bauamtsleiter Oliver Gerweck hatte in diesem Zusammenhang gute Nachrichten. Der Antragsteller habe zugesagt, einen Teil der Fläche, die dafür notwendig sei, abzutreten. Bei der zweiten Kurve sei ein anderer Eigentümer Ansprechpartner. Gerweck verwies in Zusammenhang mit der Diskussion um die Flächenversiegelung auch darauf, dass durch die Reduzierung der Gebäudeanzahl vier Stellplätze weniger notwendig geworden seien.

Da sich die Planung im Übrigen an die Umgebungsbebauung – zum Beispiel mit dem Altenheim an der Seestraße – anpasse und einfüge, wurde den Vorhaben mehrheitlich das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Auch mit dem Hinweis, dass umfangreiche Untersuchungen zur Sicherung der vier Naturdenkmäler durchgeführt worden seien. „Wobei das Problem mit dem Wurzelwerk eher im Süden ist mit den Bäumen als im Norden“, so Gerweck.